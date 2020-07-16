هذه الصلوات يجوز أداؤها وقت الكراهة.. دار الإفتاء تكشف عنها

ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك يقول السائل : " هل يجوز صلاة القضاء بعد صلاة العصر"؟.
أجاب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: " الصلاة الفائتة يجب على الإنسان ان يصليها على كل حال وفي أي وقت حتى ولو تذكرها الإنسان وقت الكراهة ، لافتا الى أن أداءها في وقت الكراهة جائز شرعا .
وأضاف أمين الفتوى أما صلاة النوافل المطلقة فهي التي لا يجوز أداؤها في أوقات الكراهة ، ومثل ذلك صلاة الاستخارة او صلاة الحاجة او صلاة ركعتين لله تعالى لا يجوز أداؤها في وقت الكراهة ، أما إذا تركت سنة الظهر مثلا ولم تصلها أو ركعتي تحية المسجد لأي سبب فهذه يجوز لك أداؤها وقت الكراهة .
حكم أداء ركعتي تحية المسجد وقت الكراهة
قال الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء ان وقت الكراهة لا يجوز الصلاة فيه مطلقا ، وقد اختلف فيه العلماء حيث قال المذهب الشافعي إذا كانت الصلاة مسببة فيجوز الصلاة في وقت الكراهة ، أما جمهور العلماء أكدوا أنه لا يجوز الصلاة مطلقا.
وأضاف فخر خلال إجابته عن أسئلة المشاهدين في برنامج "فتاوى الناس" قائلا: الأمر على السعة فإذا كان السبب أداء تحية المسجد قبل المغرب فلا مانع على رأي المذهب الشافعي ، وإذا جلست داخل المسجد دون أداء ركعتي تحية المسجد اتباعا لقول جمهور العلماء فلا شيء عليك .
وتابع فخر ، أن صلاة الفرض سواء الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، تصلي في أي وقت حتى ولو في أوقات تكره فيها الصلاة، مضيفا أن الفرائض تؤدى في أي وقت لأنها ديون على الإنسان.
وأضاف أمين الفتوى: كلما استطعنا الخروج من وقت الكراهة أفضل، مشيرا إلى أن الأوقات التي تكره فيها الصلاة من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، ومن قبيل الزوال إلى الزوال، ومن حيث يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح إلى أن تغرب.
قال الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء ان وقت الكراهة لا يجوز الصلاة فيه مطلقا ، وقد اختلف فيه العلماء حيث قال المذهب الشافعي إذا كانت الصلاة مسببة فيجوز الصلاة في وقت الكراهة ، أما جمهور العلماء أكدوا أنه لا يجوز الصلاة مطلقا.
وأضاف فخر خلال إجابته عن أسئلة المشاهدين في برنامج "فتاوى الناس" قائلا: الأمر على السعة فإذا كان السبب أداء تحية المسجد قبل المغرب فلا مانع على رأي المذهب الشافعي ، وإذا جلست داخل المسجد دون أداء ركعتي تحية المسجد اتباعا لقول جمهور العلماء فلا شيء عليك .