هذه الصلوات يجوز أداؤها وقت الكراهة.. دار الإفتاء تكشف عنها

وأضاف فخر خلال إجابته عن أسئلة المشاهدين في برنامج "فتاوى الناس" قائلا: الأمر على السعة فإذا كان السبب أداء تحية المسجد قبل المغرب فلا مانع على رأي المذهب الشافعي ، وإذا جلست داخل المسجد دون أداء ركعتي تحية المسجد اتباعا لقول جمهور العلماء فلا شيء عليك .

قال الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء ان وقت الكراهة لا يجوز الصلاة فيه مطلقا ، وقد اختلف فيه العلماء حيث قال المذهب الشافعي إذا كانت الصلاة مسببة فيجوز الصلاة في وقت الكراهة ، أما جمهور العلماء أكدوا أنه لا يجوز الصلاة مطلقا.

وتابع فخر ، أن صلاة الفرض سواء الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، تصلي في أي وقت حتى ولو في أوقات تكره فيها الصلاة، مضيفا أن الفرائض تؤدى في أي وقت لأنها ديون على الإنسان.



