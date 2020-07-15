السيسي يصدق على تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٣٩٢ لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ وكذلك القوانين والقرارات ذات الصلة.









ووفقًا للقرار، المنشور في الجريدة الرسمية، يشكل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة أربع سنوات برئاسة جمال عوض محمود محمد.





ويضم المجلس في عضويته كلا من عبد الهادي محمد، ومحمد سعودي قطب محمد نائبين للرئيس.





كما يضم رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ورئيس قطاع يختاره وزير المالية، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو من يفوضه، ورئيس اتحاد الغرف التجارية أو من يفوضه، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يفوضه، ممثلين اثنين عن أصحاب المعاشات يختارهما مجلس الإدارة، ثلاثة من الخبراء المستقلين في مجالات عمل الهيئة يختارهم مجلس الإدارة.







