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أخبار العالم

رئيس الحكومة التونسية يعلن استقالته من منصبه

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:13 م
رئيس الحكومة التونسية
رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ
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القسم الخارجي
أعلن رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، اليوم الأربعاء، تقديم إستقالته من منصبه، عقب طلب رئيس الدولة قيس سعيد منه الإستقالة. 
وطلب الرئيس التونسي بشكل رسمي من رئيس الحكومة تقديم استقالته لقطع الطريق أمام حركة النهضة الإخوانية، على إشعال الموقف السياسي المتأزم بسببها في الأصل في البلاد، وفق ماذكرت وسائل إعلام تونسية.

كان الرئيس التونسي قيس سعيد يرفض حتى أمس إجراء مشاورات سياسية لتغيير الحكومة الحالية “طالما أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ما زال يتمتع بكافة صلاحياته”.

ويعد هذا هو أول رد من جانب الرئيس سعيد عقب إعلان حزب حركة النهضة، الشريك الأكبر في الائتلاف الحكومي الحالي، نيته بدء مشاورات سياسية مع الرئيس نفسه ومع الأحزاب والمنظمات الوطنية لتكوين حكومة جديدة.

وقال سعيد، أثناء لقائه أمس الفخفاخ ورئيس اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي: " إذا استقال رئيس الحكومة أو تم توجيه لائحة لوم ضده، في ذلك الوقت يمكن لرئيس الجمهورية القيام بمشاورات”.
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