العربية: مصر تنسق مع السودان للرد على إثيوبيا..والقاهرة تتجه لـ مجلس الأمن

نقلت قناة "العربية" عن مصادر لم تسمها قولها إن القاهرة ترفض سياسة الأمر الواقع بخصوص سد النهضة، وذلك ردا على إعلان أديس أبابا بدء الملء الأول لسد النهضة، وهو ما نفته قبل قليل.









وأضافت المصادر أن مصر ستتخذ خطوات للحفاظ على حقوقها من خلال مجلس الأمن.









وأكد المصادر أن مصر والسودان تنسقان للرد على تداعيات ملء إثيوبيا للسد.









كما أبرزت "العربية" ما ذكرته وسائل إعلام مصرية نقلا عن وزارة الري المصرية أن الرد على ملء إثيوبيا للسد سيكون سياسيا.









وكان التلفزيون الإثيوبي نقل عن وزرير الري الاثيوبي إعلانه بدء الملء الأول لسد النهضة، قبل أن يتراجع نافيا ذلك في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.





وكانت وزارة الري السودانية أعلنت رفض الخرطوم الخطوة الأحادية التي اتختها إثيوبيا في بدء ملء سد النهضة.





وبحسب "سكاي نيوز"، قالت وزارة الري السودانية إنها تجدد رفضها لأي إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف قبل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.





وأضافت الوزارة أن هناك تراجع في مستويات نهر النيل بما يعادل 90 مليون متر مكعب مما يؤكد إغلاق إثيوبيا بوابات سد النهضة.





وتابعت أن السودان سيتابع التطورات بما يؤمن المصالح القومية السودانية.





وكانت الري السودانية أكدت أنها لم تتلق إخطارا من إثيوبيا ببدء الملء الأول لسد النهضة.





وأعلنت أنها تعقد اجتماعا عاجلا لبحث الإعلان الإثيوبي عن بدء الملء الأول لسد النهضة.



