AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العربية: مصر تنسق مع السودان للرد على إثيوبيا..والقاهرة تتجه لـ مجلس الأمن

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:07 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
نقلت قناة "العربية" عن مصادر لم تسمها قولها إن القاهرة ترفض سياسة الأمر الواقع بخصوص سد النهضة، وذلك ردا على إعلان أديس أبابا بدء الملء الأول لسد النهضة، وهو ما نفته قبل قليل.


وأضافت المصادر أن مصر ستتخذ خطوات للحفاظ على حقوقها من خلال مجلس الأمن.


وأكد المصادر أن مصر والسودان تنسقان للرد على تداعيات ملء إثيوبيا للسد.


كما أبرزت "العربية" ما ذكرته وسائل إعلام مصرية نقلا عن وزارة الري المصرية أن الرد على ملء إثيوبيا للسد سيكون سياسيا.


وكان التلفزيون الإثيوبي نقل عن وزرير الري الاثيوبي إعلانه بدء الملء الأول لسد النهضة، قبل أن يتراجع نافيا ذلك في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وكانت وزارة الري السودانية أعلنت رفض الخرطوم  الخطوة الأحادية التي اتختها إثيوبيا في بدء ملء سد النهضة.

وبحسب "سكاي نيوز"، قالت وزارة الري السودانية إنها تجدد رفضها لأي إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف قبل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.

وأضافت الوزارة أن هناك تراجع في مستويات نهر النيل بما يعادل 90 مليون متر مكعب مما يؤكد إغلاق إثيوبيا بوابات سد النهضة.

وتابعت أن  السودان سيتابع التطورات بما يؤمن المصالح القومية السودانية.

وكانت الري السودانية أكدت أنها لم تتلق إخطارا من إثيوبيا ببدء الملء الأول لسد النهضة.

وأعلنت أنها تعقد اجتماعا عاجلا لبحث الإعلان الإثيوبي عن بدء الملء الأول لسد النهضة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفير مصر في الخرطوم: لابد من عقد اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة قبل يونيو

السودان: سد النهضة يمكن أن يكون بادرة تعاون إقليمي بين الدول الثلاث

رسميا.. وزير الري الإثيوبي يعلن البدء فى ملء سد النهضة

أول رد سوداني على إثيوبيا بعد الإعلان عن بدء ملء سد النهضة

وزير الري الإثيوبي: المرحلة الأولى من ملء السد بسعة 4.9 مليار متر مكعب

شاهد.. أول صور لملء سد النهضة الإثيوبي

ترشيحاتنا

تزوج من سكرتيرته الأجنبية.. فطلبت الزوجة الأولى 5 آلاف جنيه نفقة ترفيه لنجلهما الوحيد

ماذا يحدث للجسم عند تناول الليمون بالنعناع؟

شيال كفيف أثار إعجاب السوشيال ميديا.. الحكومة تعد بتوفير دخل شهري لعم أيمن..فيديو

تراجع .. وزير الري الإثيوبي ينفي بدء ملء خزان سد النهضة

هتك عرض طفلة.. جنايات كفر الشيخ تعاقب عامل أحذية بالسجن 6 سنوات

صفقة الزمالك الجديدة تصل القاهرة اليوم وتوقع لـ الأبيض بمبلغ خيالي

AdvertisementS

الخارجية تتولي الأمر..أول تعليق من وزارة الري بعد قرار إثيوبيا بدء ملء سد النهضة

أول رد سوداني على إثيوبيا بعد الإعلان عن بدء ملء سد النهضة

رئيس الحكومة التونسية يعلن استقالته من منصبه

الرجل الأخضر يقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي بسلاح أبيض ومصرعه في مطاردة مع الشرطة

بعد الانتقال لـ العاصمة الإدارية..السيسي يطالب بـ صياغة إطار شامل لاستغلال الاصول والمباني الحكومية الحالية بالقاهرة

صور الأقمار الصناعية تكشف تورم خزان "النهضة" .. الحقيقة الكاملة لبدء إثيوبيا ملء السد وتراجع مستوى مياه النيل

التاريخ لا يكذب .. هل تكرر مصر الدرس القاسي للنظام التركي عندما كانت على أبواب أسطنبول.. الخط الأحمر في ليبيا والتحذير الأخير من القاهرة

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب| اعرف السبب

شاهد.. أول صور لملء سد النهضة الإثيوبي

العربية: مصر تنسق مع السودان للرد على إثيوبيا..والقاهرة تتجه لـ مجلس الأمن

تراجع .. وزير الري الإثيوبي ينفي بدء ملء خزان سد النهضة

كيلو الأمهات بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء ١٥-٧-٢٠٢٠

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الليمون بالنعناع؟

عقب يوم من الكارثة.. شاهد| آثار حريق انفجار خط المازوت بطريق مصر الإسماعيلية

شاهد.. لحظة اعتداء عميل على موظف بمطعم وجبات سريعة شهير بسبب كمامة