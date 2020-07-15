إثيوبيا تعترف.. صور الأقمار الصناعية لملء السد صحيحة

أعلنت إثيوبيا اليوم الأربعاء بدء الملء الأولي لسد النهضة، وذلك بعد يوم من ختام المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الاتحاد الأفريقي.









وبحسب التلفزيون الإثيوبي، قال وزير الطاقة إن هذه المرحلة التي وصل إليها السد تمكن من بدء عملية التخزين الأولي المقدر بـ4.9 مليار متر مكعب من أصل 74 مليار متر مكعب السعة الإجمالية للبحيرة خلف السد.









وعن صور الأقمار الصناعية التي نشرتها وكالة رويترز والتي أظهرت وجود تجمعات مياه خلف السد ما يشيرا إلى بدء عملية الملء منذ يوم 8 يوليو الجاري، قال إن الصور صحيحة، مشيرا إلى أن ما وصلت إليه أعمال البناء في السد تمكن كنتيجة طبيعية بدء الملء لبحيرة السد.









وجاء ذلك على الرغم من نفي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بدء أديس أبابا في ملء السد ابتداء من التاريخ المذكور.









وأضاف بيكلي أن المفاوضات التي اختتمت بين الدول الثلاث إثيوبيا والسودان ومصر وبحضور مراقبين وخبراء أفارقة تم الاتفاق خلالها على بعض النقاط، لافتا إلى أن عملية بناء وتعبئة السد تسير بشكل طبيعي.









إلى ذلك، وفي أول ردٍ سوداني على إثيوبيا، أعلنت وزارة الري السودانية عن عقد اجتماع عاجل لبحث الإعلان الإثيوبي عن بدء الملء الأول لسد النهضة، في مخالفة من إثيوبيا واضحة للمقررات الأممية وكافة الإعلانات اللاحقة.









وفي سياق متصل أرسل السودان تقريره النهائي إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي بشأن مفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا عقب ختام المفاوضات التي استهلت في الثالث من يوليو الجاري واستمرت حتى 13 يوليو تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.



