AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

إثيوبيا تكذب والتاريخ يرد.. سقطات أديس أبابا من المراوغة إلى التعنت

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:53 م
سد النهضة
سد النهضة
Advertisements
أحمد سالم
لم تتجه سياسة إثيوبيا منذ اليوم الأول في جولات المفاوضات التي خاضتها مع مصر، خطوة واحدة نحو الحل السياسي الذي يضمن حق كل الأطراف في الانتفاع بمياة النيل بما لا يخل بحقوق الباقين.

سوء نية مبيت من أديس أبابا 

الموقف الأثيوبي كان غريبا و متعنتا و متعسفا لدرجة غير مقبولة وواقع يكشف عن سوء نية مبيت، ودلائل غير منطقية على الإطلاق أتاحت بها أديس بابا الحق لنفسها في ملء وتشغيل السد دون اتفاق نهائي لأطراف الأزمة.

في البداية لم تركن أديس أبابا إلى المفاوضات الثنائية والثلاثية في عدة جولات على مستوى وزراء الري لمصر والسودان وأثيوبيا، ومفاوضات أخرى قادها رؤساء وزراء الدول الثلاثة وتوسط خلالها الاتحاد الافريقي لحل الأزمة وإثناء أثيوبيا عن موقفها المتعنت لكن أديس أبابا لم تلتزم مرارا وتكرارا.



مغالطات تاريخية لأثيوبيا 

تصريحات المسؤولين التي بررت الموقف الأثيوبي كانت متناقضة تماما مع الواقع الحقيقي والثوابت التاريخية بشأن المعاهدات التي زعمت أنها وُقعت في عهود استعمارية دون رغبة الشعب الأثيوبي او إرادته وهو ما يكذبه التاريخ جملة وتفصيلا.

يقول الكاتب الصحفي عطية العيسوي المتخصص في الشؤون الإفريقية إن السرد التاريخي للاتفاقيات الت وقعتها مصر مع أثيوبيا بشأن الاستفادة من مياة النيل تثبت واقعا لا يمكن إنكاره بأن أثيوبيا وافقت على كل هذه الاتفاقيات بكامل إرادتها الحرة، وأن تنصلها منها في الوقت الحالي تحت دعوى الاستعمار غير منطقي ولا يمت للحقيقة التاريخية بـ صلة.

اتفاقيات ومعاهدات تاريخية 

وقال العيسوى لـ صدى البلد إن أول معاهدة وُقعت بين الطرفين كانت عام 1902، ووقعتها أثيوبيا وبريطانيا التي كانت تحتل مصر في ذلك الوقت، وكانت بخط يد إمبراطور أثيوبيا منليك الثاني بنفسه، ومصر هي التي كانت محتلة في ذلك الوقت من جانب بريطانيا وليست أثيوبيا التي امتلكت إرادتها الحرة في التوقيع.


وقال العيسوي إن اتفاقية 1993 التي وقعها الرئيس الراحل محمد حسني مبارك تم تسجيلها في إطار البند 102 من ميثاق الأمم المتحدة،والي وقع عليها رئيس أثيوبيا الراحل فيليس زيناوي، والتي تعطي الحق لمصر في مقاضاة إثيوبيا، لعدم التزامها بالوثيقة، والتي جاء فيها أن كل طرف عليه الامتناع عن التدخل في أي نشاط متعلق بمياه النيل، الذي قد يؤدي إلى إلحاق ضرر ملموس بمصالح الآخر.

وقال إن اتفاقية عام 1959 ترفض أثيوبيا الاعتراف بها، واتفاقية المبادئ الموقعة في الخرطوم  ترفض أثيوبيا أيضا الإلترزام بها.


تذرّع غير منطقي بـ توشكى والسد العالي

أما عن تصريحات أثيوبيا بشأن إقامة مصر لمشروع توشكى دون الرجوع إلى أثيوبيا، فرد العيسوي بأن مشروع توشكى داخل الأراضي المصرية ويستفيد من حصة مصر دون التأثير على دول المنبع، ولا منطق في الرجوع إلى أثيوبيا قبل تنفيذ المشروع لأنه بالكاد لن يلحق ضررا بها، ووصف خبير الشؤون الأفريقية التصريحات المنسوبة إلى مسؤولين أثيوبيين في هذا الشأن مغالطات تاريخية وسقطات كلامية غير مدروسة 


كما أضاف العيسوي أن مشروع السد العالي لا يمكن مقارنته بمشروع سد النهضة، لأن السد العالي بُني بعد موافقة السودان الدولة الأكثر تضررا وتم تعويضها عن ذلك، ولم تصل أضرار السد إلى أثيوبيا بينما اقتصرت على جنوب مصر وشمال السودان، وبالتالي فالمقارنة في هذه الحالة غير منطقية بالمرة.

وبعد الأنباء المتناثرة عن بدء ملء سد النهضة، بات ملحا على الأطراف الدولية التدخل قبل وقوع أزمات في المنطقة جراء التحول من الحل السياسي إلى حلول أخرى لن تعود بالخير على دول المنطقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تخاطب مجلس الأمن وتحمل المجتمع الدولي مسئولياته تجاه أزمة سد النهضة.. العنت الإثيوبي يهدد السلم والاستقرار الإقليميين.. السودان يرفض مقترحا إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي.. وأديس أبابا تماطل مجددا

إثيوبيا تراوغ وتنتهك التزاماتها الدولية مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

إثيوبيا لا تعترف بالتاريخ.. 12 اتفاقية تضمن حقوق مصر في مياه النيل وتبطل بناء سد النهضة

إثيوبيا تراوغ فى مفاوضات سد النهضة.. خبراء: أديس أبابا تسعى لخلق توتر فى المنطقة.. مصر تمتلك أدواتها لحسم الملف.. وبنود تاريخية تمنع المساس بحقوق دولتى المصب

في تحدٍ للاتفاقيات الدولية.. وزير خارجية إثيوبيا: سنملأ سد النهضة باتفاق أو بـ دون

آراب نيوز السعودية تبرز رد مصر على ادعاءات إثيوبيا

ترشيحاتنا

ورطت ابنة عمتها في قضية آداب.. تخفيف حبس فتاة من ٣ سنوات لـ سنة

بروس ويليس يقضى فترة الحجر المنزلي مع طليقته ديمي مور وأبنائهما.. صور

التاريخ لا يكذب .. هل تكرر مصر الدرس القاسي للنظام التركي عندما كانت على أبواب أسطنبول.. الخط الأحمر في ليبيا والتحذير الأخير من القاهرة

قطع المياه 8 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة.. تعرف عليها

تركى آل الشيخ ينشر فيديو للفنان يونس شلبى.. شاهد

هل يجوز أداء صلاة العصر مع الجماعة بنية الظهر.. أمين الفتوى يجيب

AdvertisementS

أول رد سوداني على إثيوبيا بعد الإعلان عن بدء ملء سد النهضة

الخارجية تتولي الأمر..أول تعليق من وزارة الري بعد قرار إثيوبيا بدء ملء سد النهضة

الرجل الأخضر يقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي بسلاح أبيض ومصرعه في مطاردة مع الشرطة

التاريخ لا يكذب .. هل تكرر مصر الدرس القاسي للنظام التركي عندما كانت على أبواب أسطنبول.. الخط الأحمر في ليبيا والتحذير الأخير من القاهرة

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب| اعرف السبب

روان حسين تعلن طلاقها وإصابتها بورم بسبب خيانة زوجها مع فتيات ليل

رسميا.. وزير الري الإثيوبي يعلن البدء فى ملء سد النهضة

إعلان جدول مباريات كأس العالم 2022 .. منتخب قطر يفتتح البطولة في استاد البيت

سر ظل كامنا طيلة 4500 عام.. التوصل إلى اكتشاف مذهل داخل الهرم الأكبر

الأشعة المقطعية تكشف حقيقة مومياء المرأة الصارخة.. اعرف القصة

كيلو الأمهات بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء ١٥-٧-٢٠٢٠

شيال كفيف أثار إعجاب السوشيال ميديا.. الحكومة تعد بتوفير دخل شهري لعم أيمن..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 توابل صحية.. خليط هائل لعلاج دهون الكبد بدون أدوية

اختبر قوة ملاحظتك.. خدعة بصرية تحير رواد مواقع التواصل الاجتماعي

بعد خيانة زوجة ويل سميث.. نجوم انفصلوا بسبب النزوات الجنسية