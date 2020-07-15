بعد غنائه اسلمي يا مصر.. محمد محسن: أحب إحياء أغاني التراث العظيم

روى المطرب محمد محسن، كواليس غنائه لـ نشيد اسلمي يا مصر مرة أخرى وتصوير فيديو كليب .
وقال محمد محسن في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" من زمان بحب أغني اغاني من التراث المصري العظيم واقوم بإعادة إحيائها بتوزيعات جديدة".
وأضاف محمد محسن:" راودته فكرة إعادة إحياء مجموعة من اغاني التراث كي يسمعها الشباب على البيانو".
وتابع محمد محسن:" احب نشيد اسلمي يا مصر وكنا بنغنيها في الإذاعة المدرسية وفي فترة الطفولة".
وأكمل محمد محسن:"وجدت ردود أفعال طيبة محبة لنشيد اسلمي يا مصر وقررت تصويرها فيديو كليب وانتشر بكثرة".