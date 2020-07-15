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بعد غنائه اسلمي يا مصر.. محمد محسن: أحب إحياء أغاني التراث العظيم

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:29 م
محمد محسن
محمد محسن
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هاني حسين
روى المطرب محمد محسن،  كواليس غنائه لـ نشيد اسلمي يا مصر مرة أخرى وتصوير فيديو كليب .

وقال محمد محسن في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" من زمان بحب أغني اغاني من التراث المصري العظيم واقوم بإعادة إحيائها بتوزيعات جديدة".

وأضاف محمد محسن:"  راودته فكرة إعادة إحياء  مجموعة من اغاني التراث كي يسمعها الشباب على البيانو".

وتابع محمد محسن:" احب نشيد اسلمي يا مصر وكنا بنغنيها في الإذاعة المدرسية  وفي فترة الطفولة".

وأكمل محمد محسن:"وجدت ردود أفعال طيبة محبة لنشيد اسلمي يا مصر وقررت تصويرها فيديو كليب وانتشر بكثرة".
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