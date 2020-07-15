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فن

برفقة زوجها.. شاهد هبة مجدي تنشر كواليس أغنية اسلمي يا مصر

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:40 م
هبة مجدي
هبة مجدي
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة هبة مجدى فيديو جديد من  كواليس اغنية "اسلمي يا مصر"، عبر خاصية الاستوري علي  حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام".

حيث ظهر" محمد محسن" زوج الفنانة هبة مجدي من الشارع اثناء تصوير اغنية "أسلمي يا مصر " .

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جدير بالذكر ان عرضت قنوات الشركة المتحدة النشيد الوطني الشهير "أسلمي يا مصر" في قالب جديد، من غناء الفنان محمد محسن، وإخراج حسام حامد، وإنتاج Digital Studio وصورلي.

"اسلمي يا مصر" محاولة لإعادة إحياء التراث الثقافي الوطني، فقد كان النشيد الوطني لمصر في الفترة من 1923 حتى 1936، من تأليف الشاعر والأديب المصري مصطفى صادق الرافعي، وألحان صفر علي، قبل أن يتم تغير النشيد الوطني أكثر من مرة وصولا إلى نشيد "بلادي بلادي".
برفقة زوجها.. شاهد هبة مجدي تنشر كواليس أغنية اسلمي يا مصر
برفقة زوجها.. شاهد هبة مجدي تنشر كواليس أغنية اسلمي يا مصر
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