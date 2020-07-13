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فن

فنان كبير جدا ... محمد محسن يتألق فى أحدث ظهور له .. شاهد

الإثنين 13/يوليه/2020 - 06:00 م
صدى البلد
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مريم عزت
شارك الفنان محمد محسن جمهوره بصور جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 

نالت الصورة اعجاب عدد كبير من متابعيه وتفاعل معه الكثير من جمهوره وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

فنان كبير جدا وقامه عظيمة

انا بحبك جدا 

عالمي يا نجم

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كما أعاد المطرب محمد محسن، غناء نشيد "اسلمى يا مصر"، فى قالب جديد، نشره عبر قناته على يوتيوب، وهو النشيد الوطنى لمصر فى الفترة من 1923 وحتى 1936، وألفه الشاعر والأديب المصرى مصطفى صادق الرافعى، ولحنه صفر على، قبل أن يتم تغير النشيد الوطنى أكثر من مرة وصولا إلى نشيد "بلادى بلادى".


كان محمد محسن، طرح الشهر الماضى أغنيته الجديدة "عطشان"، عبر قناته على يوتيوب، وهى من كلمات مصطفى إبرهين، ألحان محمد محسن، توزيع موسيقى رفيق عدلى، مكساج وماستر أسامة الهندى، لوحات طاهر عبد العظيم، إخراج محمد خيرى.



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