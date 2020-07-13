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فن

محمد لطفى يشارك جمهوره بفيديو لرياضة الحبل الثقيل .. شاهد

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:22 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان محمد لطفى فيديو جديدا عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ظهر لطفى فى الفيديو وهو يقوم بتمرين الحبل الثقيل وكتب معلقا على الفيديو :” يلا يا شباب تمرين الابطال انا عملت روكورد فى الحبل ده الحبل الثقيل مين يتحدى".

وشارك محمد لطفى مؤخرا خلال السباق الرمضاني المنقضي في بطولة مسلسل "سلطانة المعز"، وهو ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي.

المسلسل بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، وتهاني راشد، وحسن حسني، ومحمد شاهين، وطاهرة، ودينا، ومحمد لطفي، ومحمود البزاوي، ووليد فواز، ومي الغيطي، وأحمد ماجد، وكريم الأبنودي، ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا، وتأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.
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