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فن

إطلاق نسخة جديدة لنشيد إسلمي يا مصر بصوت محمد محسن

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:29 ص
محمد محسن
محمد محسن
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شروق ابراهيم
عرضت قنوات الشركة المتحدة النشيد الوطني الشهير "أسلمي يا مصر" في قالب جديد، من غناء الفنان محمد محسن، وإخراج حسام حامد، وإنتاج Digital Studio وصورلي.

"أسلمي يا مصر" محاولة لإعادة إحياء التراث الثقافي الوطني، فقد كان النشيد الوطني لمصر في الفترة من 1923 حتى 1936، من تأليف الشاعر والأديب المصري مصطفى صادق الرافعي، وألحان صفر علي، قبل أن يتم تغير النشيد الوطني أكثر من مرة وصولا إلى نشيد "بلادي بلادي".


وجاءت كلمات النشيد كالتالي:
أسلمي يا مصر إنني الفدا.. ذي يدي إن مدت الدنيا يدًا

أبدًا لن تستكيني أبدًا.. إنني أرجو مع اليوم غدًا

ومعي قلبي وعزمي للجهاد.. ولقلبي أنتِ بعد الدين دين

لكِ يا مصر السلامة.. وسلامًا يا بلادي

إن رمى الدهر سهامه.. أتقيها بفؤادي

وأسلمي في كل حين.. أنا مصري بناني من بنى


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