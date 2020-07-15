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في 2002.. الخرباوي: قيادي إخواني قال إن التنظيم سيكون له يد في أمريكا عندما يتولى الحكم رئيس أسود

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:32 م
ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي
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هاني حسين
قال ثروت الخرباوى، المفكر والخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن جماعة الاخوان الإرهابية سعت لسنوات طويلة من أجل اختراق  مؤسسات الدولة المصرية.

وأضاف  ثروت الخرباوي في  حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" تنظيم الاخوان اخترق مؤسسات دولية".

وتابع ثروت الخرباوي:" الاخوان كانوا يعملون بشكل خفي لتحقيق أهدافهم".

وأكمل ثروت الخرباوي:" في عام 2002 حضرت جلسة للقاء عدد من الصحفيين مع  احد قيادات الاخوان وأكد الاخواني أن اسامة بن لادن جيفارا الاخوان".

وتابع ثروت الخرباوي:" أحد قيادات الاخوان في 2002  أكد أنه بعدما يكون الرئيس الأمريكي رئيسا اسودا سيصبح الاخوان لهم يد في امريكا".

ولفت الخرباوي:" تنظيم الإخوان متواجد في عدد كبير من دول العالم، وابراهيم منير وآخرين يحركون التنظيم الدولي".

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