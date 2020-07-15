الوطن الأزرق.. أسامة عبد العزيز يكشف مخطط أردوغان في السيطرة على البحرين المتوسط والأسود

أكد أسامة عبد العزيز، الكاتب المتخصص في الشأن التركي ، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما أعلن عن إحباط الانقلاب المزعوم، الذي مر عليه 4 أعوام، كان يقصد الإطاحة بجنرالات الجيش التركي ، أصحاب النفوذ، وأستبدالهم بضباط موالين له ولنظامه.





وأضاف أسامة عبد العزيز ، عبر "سكايب"، لـ فضائية إكسترا نيوز، أن أردوغان أستطاع، من خلال إجراءاته ضد هذا الانقلاب المزعوم، وضع تركيا تحت قبضته، دون شركاء، موضحا أن المعارضة التركية سئمت منه، بسبب انفراده بالقرار دون أستشارة كافة الأطراف.





وقال الكاتب المتخصص في الشأن التركي إن أردوغان يستهدف تنفيذ مخطط "الوطن الأزرق"، لافتا إلى أن هذا الوصف يوضح رغبة أردوغان، في السيطرة على جميع دول البحر المتوسط ، والبحر الأسود، وبحر "إيجا" .





وأشار "عبد العزيز"، إلى أن أردوغان يسعي لتحقيق مالم يستطع أن يحققه "أتاتورك"، منوها إلى أن أردوغان لن يستطيع التخلص من إرث "أتاتورك" ، لأنه سيواجه معارضة واسعة من الأتراك.