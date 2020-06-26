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متخصص في الشأن التركي: 90% من الإعلام خاضع لسيطرة أردوغان

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:40 م
وكالة الأناضول
وكالة الأناضول
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نورهان رأفت
قال محمد مصطفي، المتخصص في الشأن التركي إن سخرية إحدى المجلات الفرنسة، من التدخل التركي في ليبيا، دليل على السخرية من سياسية أردوغان داخل ليبيا.

وأضاف محمد مصطفي، عبر مداخلة هاتفية لـ إكسترا نيوز ، أن الإعلام التركي وبنسبة 90%  تحت سيطرة أردوغان ، إما بأسلوب الترغيب أو أسلوب الترهيب.

وأشار المتخصص في الشأن التركي إلى أن فضيحة وكالة الأناضول التركية، حول تغيير مسار الحقائق التي نشرتها الجريدة الفرنسية، تعد سقطة كبيرة للدولة التركية.

وأوضح "مصطفى" أن أردوغان لم يترك حتى الأعلام الخاص، وإلا وضم إليه أتباعه، وجعلها خاضعه له ولحكمه المستبد.

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