بعد نبذها بـ السعودية.. تعرف على أسباب غلق وكالة الأناضول التركية بـ المملكة

قالت وسائل إعلام سعودية، إن المملكة قررت حجب موقع وكالة الأناضول التركية، لبثه شائعات تسيء للملكة العربية السعودية.





وبعد قرار المملكة تداول مغردون سعوديون الخبر على هاشتاج "#حجب_ الأناضول_ مطلب".





وقالت صحيفة "المرصد" السعودية إن المملكة حجبت مواقع الإنترنت الخاصة بعدد من المؤسسات الإعلامية التركية.





ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن وكالة الأناضول التركية إحدى أبرز هذه الوسائل الإعلامية ذلك بعدما دأبت هذه المواقع على الإساءة.





وقبل أيام، طالب نشطاء سعوديون بحجب المواقع التركية، وتفاعلوا على هاشتاج "حجب وكالة مطلب" بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وطالبوا فيه بحجب المواقع الإلكترونية التركية بسبب إساءتها للمملكة العربية السعودية، ومن أبرزها وكالة الأناضول.



