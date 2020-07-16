شاهد الإصدار الخاص من كيا تيلورايد 2021.. صور

أعلنت شركة كيا عن حصول الموديل الجديد تيلورايد 2021 على إصدار أسود خاص يحمل اسم Nightfall Edition 2021 أي إصدار الغروب ، كما حدث مع معظم السيارات الـ SUV فى الشركات الاخرى .

وتنتشر اللمسات السوداء حول الإصدار الخاص من كيا Nightfall Edition 2021 ، و منح السيارة مظهرًا أكثر شراسة، بدءً من الشبك الأسود المصمم حديثًا ، وقضبان سقف سوداء لامعة، وشعار أسود .

بالاضافة الى مصابيح أمامية ليد ومصابيح ضباب مع إطار داخلي أسود، ومقابض أبواب بلون الهيكل ، وجنوط 20 بوصة سوداء مع صواميل سوداء

وتضيف حزمة Nightfall Edition العديد من اللمسات السوداء اللامعة التي تندمج بشكل فني مع ثمانية ألوان خارجية للاصدار الخاص Nightfall Edition 2021 ، بما في ذلك الطلاء الحصري للحزمة وهو رمادي Wolf، بالإضافة إلى الأبيض الثلجي، والفضي وخيارات أخرى.

وتستمد السيارة Nightfall Edition 2021 قوتها من محرك V6 سعة 3.8 لتر بقوة 291 حصان و355 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات.

ويصل إصدار كيا تيلورايد Nightfall Edition 2021 إلى وكلاء كيا بالولايات المتحدة في النصف الثاني من العام الجاري.