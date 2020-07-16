تعليمات محمود الخطيب.. ميدو: فايلر فوجئ بوجود صالح جمعة في التدريبات.. فيديو

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن تطورات فى أزمة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي وصالح جمعة، صانع ألعاب الفريق.





وقال "ميدو"، عبر برنامجه "أوضه اللبس"، بعد عودة رينيه فايلر إلي القاهرة فوجئ بوجود صالح جمعة في تدريبات الفريق؛ فغضب السويسري للغاية.









وأكد ميدو، أن فايلر لا يريد تواجد صالح جمعة مع الفريق، لافتا إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي كانوا يظنون أن فايلر لن يستمر مع الفريق عندما غادر مصر، فقرر مجلس الإدارة عودة صالح جمعة إلى التدريبات عندما كان السويسري متواجدا فى بلاده.





وتابع ميدو، "وبالفعل عاد صالح جمعة فى المشاركة فى التدريبات من دون علم فايلر".





استطرد، "عندما عاد فايلر إلى مصر أخبره معاونيه بأن صالح جمعة عاد فى المشاركة ، وتحدث السويسري مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بشأن ذلك القرار".





وأكمل ميدو، "وتحدث مدير الكرة مع فايلر وأخبره بـأن "دي تعليمات محمود الخطيب " فغضب السويسري من ذلك الأمر".





واختتم ميدو، تصريحاته، بأن مجلس الإدارة كان ينوي تجديد عقد حسام عاشور ولكن أخبرهم فايلر، أنه موافق وسيكون لاعبًا فى النادي الأهلي وليس فى الفريق "زيه زي صالح جمعة".