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منوعات

نصحوها بالابتعاد عنه.. سيدة تنقذ كلبا وتنشر صوره والمفاجأة في رد أصدقائها.. صور

الخميس 16/يوليه/2020 - 03:21 ص
صدى البلد
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مريم صليب
نشرت سيدة بالغة من العمر 33 عاما، صورا للكلب الذي أنقذته في طريقها إلى المنزل، بعد أن كان يتناول أرنبا على الطريق ولكن أصيب بسيارتها. 

وبحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن السيدة أصابت ذلك الحيوان الذي يبدو أنه كلبا على حسب ما ذكرته السيدة، فقامت بدفعه إلى سيارتها لتقديم الرعاية له بعد أن أصابته. 

نشرت السيدة تلك القصة على فيس بوك أمام أصدقائها وأرفقت صورا للحيوان مع القصة، لينصحها أصدقاؤها بما يجب عمله. 

صدمت السيدة برد أصدقائها السريع على الصور، لتحذيرها بتركه سريعا لأن ذلك الحيوان ليس كلبا بل إنه ذئب ويمكن أن ينقض عليها في أي لحظة. 

وقامت السيدة على الفور بإخراج الحيوان من المنزل، بعد أن قدمت له علاجا لا بأس به وطمأنت أصدقاءها أنها بخير وأخرجت الحيوان خارج المنزل. 

نصحوها بالابتعاد عنه.. سيدة تنقذ كلبا وتنشر صوره والمفاجأة في رد أصدقائها.. صور
نصحوها بالابتعاد عنه.. سيدة تنقذ كلبا وتنشر صوره والمفاجأة في رد أصدقائها.. صور
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