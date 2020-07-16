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أصل الحكاية

من روسيا للقضبان المصرية.. السكة الحديد تحتفل بأول قطار جديد كليًا ضمن الصفقة الأكبر في تاريخها

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:01 ص
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد الجديدة
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حمادة خطاب
استقبلت قضبان السكة الحديد المصرية أول 3 عربات روسية بمحطات القطارات مغطاة بأعلام مصر والورود وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير النقل المهندس كامل الوزير، وذلك استعدادا لتشغيلها على الخطوط الرئيسية مع بداية الشهر القادم.


العربات الجديد هي ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، والتي تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر، والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.


تلك الصفقة الـ جديدة تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.


وتعد تلك الصفقة، كما وصفها وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير من قبل: " نقلة نوعية هائلة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب".


وشاهد الراكب بالمحطات أمس على القضبان المصرية بدء التشغيل التجريبي لعدد من القطارات المكونة من جرارات أمريكية، وعربات روسية، كلها جديدة للارتقاء بمستوى الخدمة، وذلك في إطار خطة تشغيل جديدة وشاملة لتشغيل السكة الحديد تعتمد على تقديم أعلى مستوى من الخدمة لجمهور الركاب.
من روسيا للقضبان المصرية.. السكة الحديد تحتفل بأول قطار جديد كليًا ضمن الصفقة الأكبر في تاريخها
من روسيا للقضبان المصرية.. السكة الحديد تحتفل بأول قطار جديد كليًا ضمن الصفقة الأكبر في تاريخها
من روسيا للقضبان المصرية.. السكة الحديد تحتفل بأول قطار جديد كليًا ضمن الصفقة الأكبر في تاريخها
من روسيا للقضبان المصرية.. السكة الحديد تحتفل بأول قطار جديد كليًا ضمن الصفقة الأكبر في تاريخها
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