مستعدون لحمل السلاح والقتال.. نجوم يدعمون الجيش في أزمتي سد النهضة والتدخل التركي في الأراضي الليبية.. مصطفى شعبان: ‏كل الثقة في جنود بلدي.. مصطفى درويش: مستعد للانضمام.. وعمرو سعد: ستظل آمنة

بينما قال الفنان وليد فواز، عبر حسابه على تويتر، قائلا : "‏أدعو الله سبحانه وتعالى ألا يكون سيناريو أزمة ‎سد النهضة يؤدي إلى حرب والعياذ بالله.. وعن نفسي مستعد لحمل السلاح والدفاع عن بلدي مصر.. عن طيب خاطر أدعم جيشنا الوطني ضد أي مؤامرات، الحياد وقت الخطر خيانة".

عمرو سعد

وكتب الفنان عمرو سعد، عبر حسابه على إنستجرام :"نثق في استمرار تدفق النيل، كما تدفق لآلاف السنين قدر الثقة في توحد الشعب المصري خلف قيادته السياسية المخلصة، ونثق أن حدود مصر، ستظل آمنة قدر إيمان وعزيمة وصدق مقاتليها، وسيعلم الجميع وليس للمرة الاولي أن الأزمات مهما كانت قوتها لا تسطيع كسر مصر بل على العكس لا تزيدها إلا صلابة وكرامة وايمانا بعدالة القضايا .. سيتعلم الجميع ممن سولت لهم أنفسهم أمرًا أن المصريين لا تزيدهم هموم الزمن إلا عنادا لتجاوز المستحيل، فالأزمات منحة من الله للمصريين وليست محنة.. منحة من الله لتوحيد الهمم درسا لكل من تهاون واستهان، درس الكرامة المصرية التي تجري في العروق كمجرى النيل على الأرض المقدسة .. سيظل الشعب المصري صاحب جذور التحضر الإنساني مهما فعل الزمن أو دفعه الإهمال حينا للإهمال أو دفعته الظروف يوما لاختيارا ليس على الطريق الصحيح سيظل المصري يحمل چينات الإبداع والتحضر والكرامة حتى لو لم يحمل جيبه مجموعة من أوراق باليه، أعتقد الأغبياء انه بها يستطع شراء الحضارة او الإنسانية، ستبقى مصر والمصريين كما حفظها الله غير منقوصة نقطة ماء، أو حبة رمل، وسيشهد الجميع أن من صنع شمس الحضارة يومًا، لا يغيب".