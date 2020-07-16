تعرضت للتحرش من سيدات.. أميرة فتحي تكشف رد فعل بعض النساء على صورتها

كتبت الفنانة اميرة فتحى منشورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، تكشف فيه عن تعرضها للتحرش الجنسى بسبب صورة نشرتها مع صديق لها ومدربها الخاص.





وقالت أميرة فتحي " مكنتش عايزة أتكلم في موضوع التحرش بس اللي عايزة أقوله إن التحرش بالألفاظ ميقلش عن التحرش الجسدي أنا من أيام تقريبًا اتصورت مع صديقي وفي نفس الوقت هو الـtrainer اللي معايا في الجيم وكانت صورة عادية جدًا وكان في جزء من جسمي بان من الـ"t –shirt" غصب عني حاجة مقصدهاش".





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وأضافت أميرة فتحي، "اللي عايزة أقوله إني اكتشفت إن اللي اتحرشوا بيا لفظيًا هما البنات والستات للأسف وده شفته على جروب خاص بالستات وأنا في الجروب ده لكن عمري ما تفاعلت معه وأحد أصدقائي هو اللي قالي لأنه بيشتغل في مباحث الإنترنت.



