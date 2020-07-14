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فن

بـ ليجن.. أميرة فتحي تستعرض رشاقتها فى الجيم.. شاهد

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:21 م
اميرة فتحى
اميرة فتحى
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محمد بدران
شاركت الفنانة اميرة فتحى جمهورها صورة جديدة من الجيم عبر خاصية "ستورى" على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت اميرة فتحى داخل إحدى صالات الجيم تستعرض رشاقتها بالتمارين الرياضية، مرتدية بنطلون ليجن اسود وتيشيرت باللون البني وتركت شعرها منسدل على كتفيها.

يذكر أن الفنانة أميرة فتحى شاركت فى العديد من الأعمال السينمائية الهامة منها "صعيدى فى الجامعة الأمريكية، فرقة بنات وبس، ظاظا، حين ميسرة".

كما شاركت فى عدد من المسلسلات التليفزيونية منها "حق مشروع، هدوء نسبي، المرافعة، السرايا، ألوان الطيف، ابن النظام".

بـ ليجن.. أميرة فتحي تستعرض رشاقتها فى الجيم.. شاهد
بـ ليجن.. أميرة فتحي تستعرض رشاقتها فى الجيم.. شاهد
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