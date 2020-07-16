حماس تعترف بهروب أحد عناصرها إلى إسرائيل

اعترف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، بهروب عنصر من الحركة إلى إسرائيل التي استقبلته بحفاوة، والقبض على آخرين هم رهن التحقيق.





وقال أبو مرزوق، في مقابلة تلفزيونية نشرها على موقعه في "فيسبوك"، "الحركة قبضت على بعض المتعاونين مع الاحتلال، وهؤلاء ليس بينهم رابط بالمناسبة، هم أعضاء متفرقون، ليس بينهم رابط، هؤلاء لا هم قيادات في القسام، ولا هم قيادات في حماس، وهؤلاء بعضهم هرب، أو أحدهم هرب باتجاه الاحتلال، واستقبله الاحتلال بحفاوة".





وأضاف "بعضهم تم القبض عليه، وهو رهن التحقيق، أما أنهم قيادات، وأن عندهم كما ذكر العدو، بأن عندهم خارطة للضفادع البشرية، وقوة حماس البحرية، وما إلى ذلك، كله كلام ليس صحيحا، بالمطلق".





وكانت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة قررت منع أي شخص من الظهور على قناتي "العربية" و"الحدث" من غزة.





وهددت داخلية حماس بمعاقبة المخالفين لقرارها من خلال القانون، حسب ما قالت.



