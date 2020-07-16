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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. تسجيل 113 إصابة جديدة بـ كورونا في السودان

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:17 ص
تسجيل 113 إصابة جديدة
تسجيل 113 إصابة جديدة بـ كورونا في السودان
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دعاء أبوهشيمة
سجلت السودان اليوم، الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الحالات منذ بداية الجائحة إلى 10527 إصابة.

وأضافت الصحة السودانية أنه تم الإبلاغ عن 9 وفيات؛ ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 668 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع العدد الكلي للمتعافين إلى 5601 حالة.

وأوضحت أن إجمالي العينات المفحوصة، على مدار اليوم الماضي، بلغ 452 عينة سُجلت منها 113 حالة.
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