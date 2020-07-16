خلال 24 ساعة.. تسجيل 113 إصابة جديدة بـ كورونا في السودان

سجلت السودان اليوم، الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الحالات منذ بداية الجائحة إلى 10527 إصابة.





وأضافت الصحة السودانية أنه تم الإبلاغ عن 9 وفيات؛ ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 668 حالة وفاة.





وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع العدد الكلي للمتعافين إلى 5601 حالة.



