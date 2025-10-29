انتخابات النواب .. مؤتمر جماهيري لدعم مرشحي القائمة الوطنية بكفر الشيخ |صور

نظّمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز كفر الشيخ مؤتمراً جماهيرياً حاشداً، بقرية محلة موسى، وذلك دعماً لمرشحي الحزب بالقائمة الوطنية ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بمركز كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور قيادات الحزب وأعضائه وعدد من الشخصيات العامة، وذلك في إطار جهود الحزب لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ودعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر ومرشح الحزب على المقعد الفردي.

شهد المؤتمر حضوراً جماهيرياً واسعاً من أبناء مركز كفر الشيخ، الذين توافدوا للتعبير عن دعمهم لمرشحي الحزب وثقتهم في برامجهم الانتخابية ورؤيتهم لخدمة أبناء المحافظة.

شارك في اللقاء كل من النائب اللواء السعيد عمارة، الأمين العام المساعد للجنة النقل والمواصلات، والدكتورة غادة النحاس، أمينة المرأة، وماري جرجس، مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر، إلى جانب محمد عبد الحميد عرابي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى.

وأكدت قيادات الحزب، خلال اللقاء أن المشاركة في الانتخابات تمثل واجباً وطنياً، ورسالة دعم للدولة المصرية واستكمالاً لمسيرة التنمية والبناء في الجمهورية الجديدة.

وأشار المتحدثون إلى أن حزب مستقبل وطن يعمل من خلال كوادره المنتشرة في كل المراكز والقرى على تعزيز الوعي السياسي وتشجيع المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري.