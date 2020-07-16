رحلة إنقاذ بطة.. عاشت 3 أشهر بسهم في الرأس

بعد 3 أشهر من المعاناة التي لم تستطع أن تنطق بها بطة ، تم إنقاذها بإخراج سهم استقر في رأسها طوال هذه المدة، وذلك بعد أن تم التقاطها من قبل ثلاثة أشخاص.





نجت البطة بأعجوبة بعد أن أطلق عليه اللصوص سهمًا ودخل السهم إلى رأسها على نهر رادبوزا في مدينة بيلسن في جمهورية التشيك، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





ولكن على الرغم من محاولات الإمساك بها وإزالة السهم، كانت البطة تهرب كلما اقترب رجال الإنقاذ، وقال"كاريل ماكون" ، رئيس مركز إنقاذ الحيوانات في المدينة: "أول مرة حاولنا الإمساك بها كانت في أبريل، وحاولنا عدة مرات و لكنها كانت تطير دائمًا ولم نتمكن من القبض عليها".

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ولكنهم نجحوا في القبض على البطة ، التي استقر سهم أحد الصيادين في الرقبة والرأس وهو سهم ذو رأس فولاذي متصل، وما ساعدنا على القبض عليها هو تساقط ريشها وبالتالي لم تتمكن من الطير.





تم نقل البطة إلى طبيب بيطري وأجري لها أشعة سينية قبل إزالة السهم بأمان وتم إطلاق سراحها مرة أخرى في الماء، فيما قال ماكون:" من المحتمل أنها كانت ضحية للصيد غير المشروع.. كان هناك خط صيد على السهم، ويبدو وكأنه مطاردة مستهدفة ، لكننا نفتقر إلى الأدلة وتبحث الشرطة الآن عن المهاجم".



