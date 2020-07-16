AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

رحلة إنقاذ بطة.. عاشت 3 أشهر بسهم في الرأس

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:08 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
بعد 3 أشهر من المعاناة التي لم تستطع أن تنطق بها بطة، تم إنقاذها بإخراج سهم استقر في  رأسها طوال هذه المدة، وذلك بعد أن تم التقاطها من قبل ثلاثة أشخاص.

نجت البطة بأعجوبة بعد أن أطلق عليه اللصوص سهمًا ودخل السهم إلى رأسها على نهر رادبوزا في مدينة بيلسن في جمهورية التشيك، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولكن على الرغم من محاولات الإمساك بها وإزالة السهم، كانت البطة تهرب كلما اقترب رجال الإنقاذ، وقال"كاريل ماكون" ، رئيس مركز إنقاذ الحيوانات في المدينة: "أول مرة حاولنا الإمساك بها كانت في أبريل، وحاولنا عدة مرات و لكنها كانت تطير دائمًا ولم نتمكن من القبض عليها".
اقرأ أيضًا: 
ولكنهم نجحوا في القبض على البطة ، التي استقر سهم أحد الصيادين في الرقبة والرأس وهو سهم ذو رأس فولاذي متصل، وما ساعدنا على القبض عليها هو تساقط ريشها وبالتالي لم تتمكن من الطير.

تم نقل البطة إلى طبيب بيطري وأجري لها أشعة سينية قبل إزالة السهم بأمان وتم إطلاق سراحها مرة أخرى في الماء، فيما قال ماكون:" من المحتمل أنها كانت ضحية للصيد غير المشروع.. كان هناك خط صيد على السهم، ويبدو وكأنه مطاردة مستهدفة ، لكننا نفتقر إلى الأدلة وتبحث الشرطة الآن عن المهاجم".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رجال إطفاء ينقذون بطة صغيرة من صرف صحي بعد غرقها في فيضان

ترشيحاتنا

40 ألف جنيه حدًا أقصى.. اتحاد التأمين يعلن موعد صرف تعويضات المتضررين من حريق خط البترول

أخبار التوك شو.. خبير عسكري يعلق على تدخل تركيا فى سرت.. عباس شراقي: 4 فتحات بسد النهضة تمرر المياه طوال العام وسيتم غلقها باكتماله.. فيديو

لحظة تحطم طائرة عسكرية تركية ومقتل 7 من الضباط ..فيديو

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع

على خلفية أزمتي سد النهضة والتدخل التركي في الأراضي الليبية.. نجوم مستعدون لحمل السلاح والدفاع عن الوطن

سيارة يونانية خارقة قوتها 3000 حصان.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع

7 ماسكات طبيعة لعلاج تقصف ومشاكل الشعر

سيارة يونانية خارقة قوتها 3000 حصان.. فيديو وصور