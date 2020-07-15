وقف بدلًا منها .. طفل شجاع ينقذ أخته من هجوم وحشي

كلفت شجاعة طفل يبلغ من العمر ست سنوات 90 غرزًا في وجهه، بعد أن اختار حماية شقيقته الصغرى والوقوف بينها وبين الكلب المسعور لينقذ حياتها.





شاهد الطفل "بريدجر ووكر" من وايومنج بالولايات المتحدة الأمريكية، الكلبوهو يقف أمام شقيقته وبدأ في الهجوم عليها، فإذا به يقف عمدًا أمام أخته قبل أن يهجم عليه الكلب ويدمر خده الأيسر، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.





وعلى الرغم من إصابته الشديدة ساعد "بريدجر" شقيقته على الاختباء من الكلب، فقد أمسك بيدها وركضا سويًا للحفاظ على سلامتها.





فيما بعد تم نقله إلى المستشفى لتلق العلاج اللازم وعمل 90 غرزة بالوجه، وبعد أن استفاق الطفل أخبر عمته نيكي وفقًا لما نشرته على موقع إنستجرام ، قائلًا:"إذا مات شخص ما ، اعتقدت أنه يجب أن يكون أنا وليست هي".





بعد أيام زارت عمته الطفل البالغ من العمر ست سنوات في منزله وقيل إنه في حالة معنوية جيدة، وجروحه أفضل بكثير ولكنه لا يستطيع أن يبتسم على نطاق واسع.





وذكرت عمة الطفل أن الكلب الذي هجم على الطفل كان كلب أحد الجيران، وأضافت في منشور لها:"أود أن أذكر هنا أن مالكي الكلب هم أناس رائعون ولم يكونوا سوى لطفاء مع بريدجر وعائلته، ونحن لا نشعر بالاستياء منهم على الإطلاق".



