تجديد حبس متهمين بقتل طفل في مشاجرة بمصر القديمة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهمين بالتشاجر بالأسلحة النارية، وإصابة طفل، مما أدى إلى مصرعه، بمصر القديمة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.





بدأت الواقعة، عندما قام عدد من الشباب باللعب بالدراجات النارية بأحد الشوارع بمنطقة زهراء مصر القديمه، والتسبب في إزعاج السكان وذعر الأطفال، فتشاجر معهم ملاك أحد العقارات، وتعدوا عليهم بالسب، فقام الطرف الثاني باستدعاء عائلته وأصدقائه بالأسلحة البيضاء إلى محل الواقعة، فيما أحضر أصحاب العقار "الطرف الأول" أسلحة نارية، ونشبت بينهم مشاجرة، وتصادف وجود طفل "نجل بواب العقار" ملك الطرف الأول، وأصيب بعيار ناري، وتم نقله إلى المستشفى وتوفي بعد أيام متأثرا بإصابته.





وتمكن رجال الأمن من فض المشاجرة، وضبط اثنين من العائلة الأولى بتهمة التشاجر والقتل الخطأ، كما تم التحفظ على السلاح المستخدم في الحادث، وأمرت النيابة قبل وقت سابق بحبس المتهمين على ذمة القضية، وتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة.