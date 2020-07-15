سائق أتوبيس يطرد راكبا بسبب سعاله

قام سائق أتوبيس غاضب بطرد أحد الركاب من الحافلة بعد أن سعل مادة بنية تقرب إلى الحمرة' على المقاعد والأرضية.





وقد أثنى الركاب بالحافلة على السائق بعد اتخاذه هذا الموقف ضد الراكب، وتطبيقه للإجراءات الحازمة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





ويقول الشهود إن الرجل الغاضب كان يحمل قناعًا، ولكن لم يكن يرتديه، على الرغم من أن أقنعة الوجه إلزامية لمنع انتشار كوفيد -19 .





وقال أحد الركاب والتي تدعى "أفيفا " أن الرجل بدأ في السعال بعد دقائق من صعوده إلى الحافلة دون أن يضع منديل على فمه أو يرتدي الكمامة، ثم بصق على الأرض مادة بنية تميل إلى اللون الأحمر.





وأضاف الركاب أن السائق بعد طرده للراكب الذي وقف يسعل في وجهه ، قد توقف بلمحطة التالية حتى يتمكن الجميع بتغيير الحافلة، وبينما يتمكن السائق من أخذها لتنظيفها حيث كانت المادة في جميع أنحاء الأرض والجوانب.