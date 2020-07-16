AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

هالة السعيد: توجيهات بسرعة دراسة العروض الفنية والاستثمارية لاستغلال مجمع التحرير

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:21 ص
صدى البلد
Advertisements
ايه الجارحى
أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي أن هناك توجيهات من رئيس مجلس الوزراء بسرعة دراسة العروض الفنية والمالية الاستثمارية المقدمة بشأن إعادة استغلال مجمع التحرير من جانب المستثمرين؛ والوصول إلى أفضل تلك العروض.

وأضافت  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة تطوير مجمع التحرير تجرى وفقًا لخطة الحكومة للاستفادة من الأماكن والمبانى الحكومية والمناطق التى يمكن استثمارها فى الدولة بهدف توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة 


وتابعت : وتعظيم الاستفادة من الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة، وتنويع مصادر التمويل لزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد وتحديد أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده  ثلاثة وزراء هم د.خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، و د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، و د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛  عبر تقنية الفيديو كونفرنس وذلك لبحث تطوير مجمع التحرير؛ وإعادة الاستغلال الأمثل له، وذلك بحضور  أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منصة استثمارية بقيمة 20 مليار دولار .. وزيرة التخطيط: انضمام صندوق مصر السيادي إلى رابطة الصناديق العالمية وحصوله على أول تصنيف

تكوين ثروات للأجيال القادمة.. وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي سيحقق التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط أمام مجلس النواب: إنشاء كيان اقتصادي قادر على زيادة الاستثمار والتشغيل.. إنشاء منصة استثمارية مع الإمارات للاستثمار المشترك.. وتغيير اسم «صندوق مصر» ليكون معبرا عن الغرض من إنشائه

خلق ثروات للأجيال المستقبلية.. وزيرة التخطيط توضح أهداف الصندوق السيادي

مدبولى يُوجه صندوق مصر السيادي بدراسة العروض المقدمة من المستثمرين لإعادة استغلال مجمع التحرير

بلغت تكلفة إنشائه 2 مليون جنيه.. أبرز 8 معلومات عن مجمع التحرير قبل طرحه على المستثمرين

ترشيحاتنا

هل يجوز صيام 10 أيام ذي الحجة بنية قضاء أيام من رمضان.. عالم أزهري يرد

وائل جمعة أفضل مدافع.. عمرو الصفتي: شيكابالا أفضل لاعب وحسام حسن أحسن مدرب

أخدت الكلام على نفسك ليه.. خالد الغندور لـ ميدو: لماذا لم يظهر ضيف معك في حلقة أمس؟

نجيب ساويرس يحبط متابعيه بشأن لقاح كورونا.. شاهد

ووهان جديدة.. إغلاق أسواق في الهند ومنع بيع لحوم الكلاب والقرود.. صور

رسميا.. نيسان تغير شعارها لأول مرة منذ 20 عاما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع

7 ماسكات طبيعة لعلاج تقصف ومشاكل الشعر

سيارة يونانية خارقة قوتها 3000 حصان.. فيديو وصور