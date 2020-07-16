هالة السعيد: توجيهات بسرعة دراسة العروض الفنية والاستثمارية لاستغلال مجمع التحرير

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي أن هناك توجيهات من رئيس مجلس الوزراء بسرعة دراسة العروض الفنية والمالية الاستثمارية المقدمة بشأن إعادة استغلال مجمع التحرير من جانب المستثمرين؛ والوصول إلى أفضل تلك العروض.





وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة تطوير مجمع التحرير تجرى وفقًا لخطة الحكومة للاستفادة من الأماكن والمبانى الحكومية والمناطق التى يمكن استثمارها فى الدولة بهدف توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة









وتابعت : وتعظيم الاستفادة من الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة، وتنويع مصادر التمويل لزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد وتحديد أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.





جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده ثلاثة وزراء هم د.خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، و د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، و د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ عبر تقنية الفيديو كونفرنس وذلك لبحث تطوير مجمع التحرير؛ وإعادة الاستغلال الأمثل له، وذلك بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادى.