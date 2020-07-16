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فن

فقط ابتسم.. شاهد ولاء الشريف في أحدث ظهور عبر إنستجرام

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:23 ص
ولاء الشريف
ولاء الشريف
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة ولاء الشريف صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وعلقت ولاء الشريف قائلة: فقط ابتسم

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وحازت الصورة على إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي:
منورة ما شاء الله، الضحكة الحلوة، جميلة وبسيطة ربنا يحفظك.

يذكر أن شاركت ولاء الشريف في بطولة مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، الذي عرض في موسم رمضان 2019.

"فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع وكل من صلاح عبد الله وصابرين وسهر الصايغ وكريم عفيفي وطارق عبد العزيز وملك قورة وأحمد خالد صالح وخالد كمال وولاء الشريف وخالد عليش وندي عادل ومحمد محمود.

والمسلسل من إنتاج شركة "المتحدين" للمنتج صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي عبد المقصود وشريف يسرى ومن إخراج وائل إحسان.
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Just smile 😃

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