الصين تسيطر للمرة الثانية على تفشي فيروس كورونا

ذكرت الحكومة الصينية إنها لم تسجل أي إصابات جديدة بـفيروس كورونا المستجد ، كوفيد-19 COVID-19، اليوم، لتؤكد بذلك الصين عدم وجود أي إصابات وبائية لليوم الـ 10 على التوالي، وهو ما يقول بأنها قد حققت انتصارًا وسيطرة على الوباء للمرة الثانية على التوالي وفق ماذكرت صحيفة جلوبال تايمز.





وقال وو زون يو ، كبير أخصائي الأوبئة من المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها " إن آخر تفشي للمرض في العاصمة الصينية وتحقيق تقدم في حصر أعداد المصابين به يعد سيطرة على المرض"، متوقعًا في هذا السياق إن تعود البلاد إلى ماكانت عليه من رفع القيود بسبب الوباء، مع تسجيل حالات بسيطة كلها قادمة من الخارج.





وحسبما قال الخبير لصحيفة جلوبال تايمز اليوم الخميس "داخل الصين ، قد تظهر حالات متفرقة ، ولكن من المستبعد جدًا أن تتم إجراءات الإغلاق على مستوى المدينة مرة أخرى".





وحدث أحدث تفشي لـ COVID-19 في بكين بعد الإبلاغ عن حالة أصيبت نتيجة اتصالها بسوق الجملة شينفادي في 11 يونيو.





وقال وو إن الصين لن تشهد تفشيًا حادًا آخر لـ COVID-19 على غرار تفشي المرض في ووهان ، مشيرًا إلى أن إجراءات مكافحة الوباء الحالي والوقاية منه التي تتخذها الصين قادرة على كبح حالة الوباء عند مستويات منخفضة نسبيًا.





وبحسب وو ، فإن ثقته تأتي من إنجاز الصين باستجابتها الفعالة للوباء.





في يناير وفبراير ، لم تبلغ أي من المناطق الإقليمية في البر الرئيسي الصيني عن أكثر من 2000 حالة مؤكدة باستثناء مقاطعة هوبي بوسط الصين ، التي تضررت بشدة من الوباء.





واشار الى ان احتواء انتشار الفيروس في شمال شرق الصين و في بكين اثبت مرة اخرى فاعلية اجراءات السلطات.





ومع ذلك ، أشار وو، إلى أن الصين لا تزال تواجه تحديات خطيرة ، حيث لم يتم تحديد سبب العدوى التي حدثت في سوق هوانان للمأكولات البحرية في ووهان وسوق شينفادي في بكين.





على الرغم من أن جائحة كوفيد19 ، تحت السيطرة بشكل جيد في دول مثل الصين واليابان وإيطاليا ، إلا أن الوضع العالمي لا يزال يزداد سوءًا ، خاصة في دول مثل الولايات المتحدة والبرازيل والهند.





أفادت وسائل الإعلام الأمريكية في (يونيو) أن مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ، أنطوني فاوتشي ، قد حذر من ان الولايات المتحدة قريبة من تسجيل ما يصل إلى 100000 ألف حالة جديدة يوميًا إذا لم يتغير المسار الحالي لتفشي المرض.





وقال وو "إن الصين تواجه منذ فترة تهديدات بتدفق الحالات المستوردة ما لم تتخلص كل دولة من حالات العدوى المحلية" ، واصفا التهديد بأنه أخطر تحد لمكافحة الوباء في الصين.





واعتبر وو، إن ارتداء أقنعة الوجه وغسل اليدين بشكل متكرر والتهوية المناسبة هي أكثر الطرق فعالية للأفراد لمنع الإصابة بالفيروس كورونا الجديد.



