انفوجراف.. محور 26 يوليو بعد انتهاء المقاولين من تطويره

كشفت شركة المقاولون العرب أن السيول غير المسبوقة التى حدثت فى شهر مارس الماضى قد أثرت بشكل كبير على بعض أجزاء محور 26 يوليو بمحافظة الجيزة، وتم تكليف الشركة بإصلاحه.
وينشر "صدى البلد" حجم الأضرار والمواصفات وهى كالتالى:
1- الأضرار التى لحقت بالطريق بطول 210 أمتار طولية فى الاتجاهين.
2- تم عمل جسات استكشافية أظهرت وجود تربة عبارة عن كسر بازلت بردم المحور بارتفاع 17 مترا.
3- تنفيذ بلاطة خرسانية، كحل دائم للطريق وذلك بمسطح 2400 متر مربع محملة على 44 خازوق بطول 32 مترا للواحد وبقطر متر.
4- عدم تحمل التربة لوزن ماكينة الخوازيق الذى يبلغ 118 طنا.
5- فتم الاستعانة بإحدى الماكينات بوزن 85 طنا، حيث قامت الشركة من خلالها أولا بتنفيذ الخازوق بمنتصف الطريق باحترافية والماكينة في وضع موازي للطريق.
6- أقصى معدل يمكن تنفيذه هو 2 خازوق خلال اليوم.
7- تنتهى بعد أسبوعين من نهو المشروع وفتح الطريق بالكامل، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور ومديرية الطرق بمحافظة الجيزة.