انفوجراف.. محور 26 يوليو بعد انتهاء المقاولين من تطويره









4- عدم تحمل التربة لوزن ماكينة الخوازيق الذى يبلغ 118 طنا.







5- فتم الاستعانة بإحدى الماكينات بوزن 85 طنا، حيث قامت الشركة من خلالها أولا بتنفيذ الخازوق بمنتصف الطريق باحترافية والماكينة في وضع موازي للطريق.

6- أقصى معدل يمكن تنفيذه هو 2 خازوق خلال اليوم.







7- تنتهى بعد أسبوعين من نهو المشروع وفتح الطريق بالكامل، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور ومديرية الطرق بمحافظة الجيزة.