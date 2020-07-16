رئيس الجمعية اللبنانية: شعرت كأنني في الجنة خلال أزمة كورونا بمصر

الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إنه كرجل أعمال لبنانى شعر وكأنه يعيش في الجنة خلال أزمة جائحة فيروس كورونا في مصر، مضيفا: "لم نشاهد أي ارتفاع في أسعار أي سلعة، وتوافرت كافة السلع بالأسواق المصرية بخلاف ما شهدناه في دول أخرى". قال فؤاد حدرج نائب رئيس، إنه كرجل أعمال لبنانى شعر وكأنه يعيش في الجنة خلال أزمة جائحة فيروس كورونا في مصر، مضيفا: "لم نشاهد أي ارتفاع في أسعار أي سلعة، وتوافرت كافة السلع بالأسواق المصرية بخلاف ما شهدناه في دول أخرى".





وأضاف "حدرج" خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال عبر الفيديو كونفرانس اليوم الخميس، أن الفترة السابقة كانت استثنائية والأداء الذى قدمته الحكومة بصفة عامة ووزارة التموين بصفة خاصة أمر يستحق الإشادة والتقدير.





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وتابع قائلا: "فبدون مبالغة، أثبتم بما لا يدع مجالا للشك، أن مصر غنية بأبنائها المخلصين وكوادرها القادرة على الإبداع، وتجاوز الأزمات مهما كانت شدتها وخطورتها".

ووجه "حدرج"، التحية والتقدير لوزير التموين على تلبية الدعوة وإتاحة الفرصة لكي يتشارك مع رجال الأعمال فى تبادل الأفكار والرؤى للمساهمة فى ما تقدمه الوزارة، من جهود ملموسة ومشكورة فى توفير السلع وضبط الأسواق، وفى الطفرة الكبيرة فى تطوير التجارة الداخلية، التى رسخت الأزمة الأخيرة، مدى أهميتها وضرورة الإسراع فى خطط التنمية لقطاع التجارة، باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصاد والمجتمع





وأشاد بالتحديث والتطوير الكبير فى ملف توفير السلع الأساسية للمواطنين، وتطوير وميكنة الإجراءات والخدمات التى تقدمها الوزارة للمواطنين، والتي كان نتاجها أنها أوصلت لكل صاحب حق حقه.