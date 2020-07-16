AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إضافة إلى رحلات استثنائية.. مصر للطيران تسير اليوم 18 رحلة دولية منتظمة

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:15 م
مصر للطيران
مصر للطيران
Advertisements
نورهان خفاجي
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية، اليوم الخميس، والذي يشمل 18 رحلة دولية بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.


وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها اليوم، أن الرحلات ستكون إلى وجهات "لندن- الكويت - أثينا - ميلانو - باريس - نيويورك - عنتيبي - فرانكفورت - بروكسل - البحرين - بيروت - بانكوك - الشارقة - أديس أبابا - دبي - أبوظبي"، بواقع رحلة واحدة إلى كل وجهة دولية بخلاف مدينتي دبي وأبوظبي، حيث تسير مصر للطيران رحلتين يوميا إلى المدن الإماراتية.


وأشارت الشركة الوطنية، إلى استمرار رحلاتها الاستثنائية إلى مدن المملكة العربية السعودية، بكل من جدة والمدينة المنورة والرياض، وذلك لنقل ما يقرب من ٣٥٠٠ راكب هناك.


وتستأنف الشركة الوطنية مصر للطيران، رحلاتها الجوية من القاهرة إلى كل من الخرطوم واسطنبول ونيروبي وأنجمينا، وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها مصر للطيران لعودة رحلاتها الدولية إلى العديد من المدن حول العالم، بعد قرار فتح الطيران من وإلى المطارات المصرية في أول يوليو الجاري.


وتبدأ الشركة رحلاتها إلى مدينة الخرطوم بدولة السودان بمعدل رحلة واحدة يوميًا اعتبارًا من الأحد الموافق 19 يوليو الجاري، وإلى اسطنبول (تركيا) بمعدل رحلة واحدة يوميًا اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل.


وإلى نيروبي (كينيا) بمعدل 4 رحلات أسبوعية من بينها رحلتين بالربط مع دار السلام، بالإضافة إلى تشغيل رحلتين أسبوعيتين إلى مدينة أنجمينا (تشاد) اعتبارًا من 1 أغسطس 2020.


جدير بالذكر أنه يمكن للعملاء معرفة الضوابط التي تحددها كل دولة للسفر إليها وإجراءات السلامة والوقاية الواجب اتباعها أثناء السفر على متن رحلات مصر للطيران، وكذلك أي تغييرات تطرأ على جداول التشغيل وفقًا لتغير متطلبات السفر وحجز وإصدار تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 أو عبر مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعتبارا من أول يوليو.. مصر للطيران تسير رحلات لأكثر من 29 وجهة دولية

برلماني يطالب باتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء انطلاق رحلات الطيران واستقبال السائحين

اعتبارا من أول يوليو.. مصر للطيران تسير رحلات لأكثر من 29 وجهة دولية.. ونواب: قرار إيجابى لتنشيط السياحة.. ولابد من اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

بعد تداعيات كورونا السلبية على الاقتصاد.. نائب: عودة حركة الطيران ضرورية

بتخفيض 25%.. مصر للطيران تعلن تسيير رحلات منتظمة إلى البحرين وقبرص

مصر للطيران تطرح تخفيضات على رحلاتها إلى الإمارات

ترشيحاتنا

بهذا الفعل تخسر خير الدنيا والآخرة.. تعرف عليه

مدير مشروع تطوير الطريق الدائري: أنهينا 50% من الأعمال.. وانتظروا 8 حارات في كل اتجاه

اكتمل النصاب بـ73 صوتاً.. إيداع لائحة سحب الثقة من الغنوشي في البرلمان التونسي اليوم

مكافحة الإخلال بالامتحانات.. النواب يقر 9 قوانين نهائيا الأسبوع المقبل

العثور على أغرب سمكة تشبه الإنسان | شاهد

هل يجوز للأب توزيع ممتلكاته بقسمة الميراث حال حياته.. دار الإفتاء تجيب

AdvertisementS

يستخدمان تطبيقات على الإنترنت.. ضبط فتاتين تمارسان الرذيلة مقابل مبالغ مالية في الدقي

كورونا تنهار.. الفيروس يقفد ثلثي قوته

علامات جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا ..صور

السيسي للقبائل الليبية: مصر تهدف لتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي

إعلان على فيس بوك.. ضبط سيدتين تمارسان الأعمال المنافية للآداب

إصابة 11 حالة جديدة بفيروس كورونا ووفاة اثنتين في الوادي الجديد

كاف يحسم الأزمة اليوم .. 4 دول تتنافس على استضافة الأهلي والوداد والزمالك والرجاء

أخبار الرياضة.. شيكابالا يسخر من خالد الغندور والأخير يرد.. الأهلي يضع صالح جمعة تحت المنظار عقب توقيعه للزمالك

وسائل تواصل ومنصة إلكترونية.. خدمات جديدة تقدمها للتسهيل على الوافدين الالتحاق بالجامعات المصرية

شوبير: مرتضى منصور لن يخضع للتحقيق فى بلاغات الأهلي

مكافحة الإخلال بالامتحانات.. النواب يقر 9 قوانين نهائيا الأسبوع المقبل

شاهد.. لقاء السيسي ومشايخ وأعيان القبائل الليبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البيت.. نسرين طافش تستعرض جمالها بإطلالة جذابة.. شاهد

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع

7 ماسكات طبيعة لعلاج تقصف ومشاكل الشعر