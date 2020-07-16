إضافة إلى رحلات استثنائية.. مصر للطيران تسير اليوم 18 رحلة دولية منتظمة

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية، اليوم الخميس، والذي يشمل 18 رحلة دولية بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.







وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها اليوم، أن الرحلات ستكون إلى وجهات " لندن- الكويت - أثينا - ميلانو - باريس - نيويورك - عنتيبي - فرانكفورت - بروكسل - البحرين - بيروت - بانكوك - الشارقة - أديس أبابا - دبي - أبوظبي"، بواقع رحلة واحدة إلى كل وجهة دولية بخلاف مدينتي دبي وأبوظبي، حيث تسير مصر للطيران رحلتين يوميا إلى المدن الإماراتية.







وأشارت الشركة الوطنية، إلى استمرار رحلاتها الاستثنائية إلى مدن المملكة العربية السعودية، بكل من جدة والمدينة المنورة والرياض، وذلك لنقل ما يقرب من ٣٥٠٠ راكب هناك.







