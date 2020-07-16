AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

طمعا في مصوغاتها الذهبية.. عامل وزوجته يهشمان رأس عجوز في حدائق الأهرام

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:42 م
جثة
جثة
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهمين بقتل مسنة بمنطقة الأهرام داخل مسكنها، وسرقة مصوغاتها الذهبية ومبلغ مالي.

بداية الواقعة، بتلقى قسم شرطة الأهرام، بلاغا بالعثور على جثة "ربة منزل"، 82 سنة، بها آثار كدمات في أماكن متفرقة بالجسم.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين صحة البلاغ، وبدأ رجال المباحث فى تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مكان الواقعة، وسؤال جيران الضحية.

وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، 52 سنة، له معلومات جنائية، وزوجته ربه منزل، 43 سنة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وذلك بسبب علمهما بإمتلاك المجني عليها مصوغات ذهبية، فإتفق المتهم الأول مع زوجته على أن تتردد على المجني عليها بمنزلها بداعي مساعدتها، وإخبارها بأن زوجها يعمل لدي طبيب يمكنه علاجها من الآلام بقدمها.

وأضاف المتهمان، أن المتهمة الثانية، توجهت إلى منزل المجنى عليها، ثم تبعها زوجها المتهم الأول، وأثناء ذلك باغتها بالضرب على رأسها بقطعة حديدية، ما أدى إلى سقوطها أرضًا، وعند محاولتها الاستغاثة كتم أنفاسها، وقامت المتهمة الثانية بشل حركتها، فأوديا بحياتها، وقاما بالاستيلاء على ٢ غويشة ذهبية وعُقد ذهبى ومبلغ 70 جنيها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طمعا في مجوهراتها.. عاطل يعتدي على سيدة كفيفة بأسيوط

الابن قتل أبوه .. زوج شقيقته يشترك فى الجريمة ويدفنان الجثة بجوار المنزل بالشرقية

ضربها بالسكين على رأسها.. عامل في كفر الشيخ يقتل عمة صديقه ليسرق مصوغاتها

المتهم بقتل مسنة في كفر الشيخ يعترف: ضربتها بالسكين أول ما فتحت باب شقتها

ترشيحاتنا

بعد التجارب على البشر.. أنباء سارة عن إنتاج لقاح أكسفورد

رئيس الجمعية اللبنانية: شعرت كأنني في الجنة خلال أزمة كورونا بمصر

بـ 6 سيناريوهات.. ريال مدريد بطلا لـ الدوري الإسباني

شاهد.. 3 سيدات يرشقن موظفي مطار في أمريكا بالهواتف واللافتات المعدنية

يستخدمان تطبيقات على الإنترنت.. ضبط فتاتين تمارسان الرذيلة مقابل مبالغ مالية في الدقي

ممنوع الإعلان.. أول تعليق من وزير التموين عن أزمة الزمالك ولقب نادي القرن

AdvertisementS

يستخدمان تطبيقات على الإنترنت.. ضبط فتاتين تمارسان الرذيلة مقابل مبالغ مالية في الدقي

كورونا تنهار.. الفيروس يقفد ثلثي قوته

علامات جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا ..صور

السيسي للقبائل الليبية: مصر تهدف لتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي

شوبير: مرتضى منصور لن يخضع للتحقيق فى بلاغات الأهلي

أخبار الرياضة.. شيكابالا يسخر من خالد الغندور والأخير يرد.. الأهلي يضع صالح جمعة تحت المنظار عقب توقيعه للزمالك

إصابة 11 حالة جديدة بفيروس كورونا ووفاة اثنتين في الوادي الجديد

إعلان على فيس بوك.. ضبط سيدتين تمارسان الأعمال المنافية للآداب

كاف يحسم الأزمة اليوم .. 4 دول تتنافس على استضافة الأهلي والوداد والزمالك والرجاء

وسائل تواصل ومنصة إلكترونية.. خدمات جديدة تقدمها للتسهيل على الوافدين الالتحاق بالجامعات المصرية

مكافحة الإخلال بالامتحانات.. النواب يقر 9 قوانين نهائيا الأسبوع المقبل

النيابة تأمر بتشريح جثة الرجل الأخضر وتحريز أسلحة القوة الأمنية بمدينة الإنتاج الإعلامي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور تؤكد تعدي امبر هيرد على جوني ديب بالضرب

بملابس البيت.. نسرين طافش تستعرض جمالها بإطلالة جذابة.. شاهد

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع