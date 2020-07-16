طمعا في مصوغاتها الذهبية.. عامل وزوجته يهشمان رأس عجوز في حدائق الأهرام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهمين بقتل مسنة بمنطقة الأهرام داخل مسكنها، وسرقة مصوغاتها الذهبية ومبلغ مالي.





بداية الواقعة، بتلقى قسم شرطة الأهرام، بلاغا بالعثور على جثة "ربة منزل"، 82 سنة، بها آثار كدمات في أماكن متفرقة بالجسم.





على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين صحة البلاغ، وبدأ رجال المباحث فى تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مكان الواقعة، وسؤال جيران الضحية.





وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، 52 سنة، له معلومات جنائية، وزوجته ربه منزل، 43 سنة.





وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وذلك بسبب علمهما بإمتلاك المجني عليها مصوغات ذهبية، فإتفق المتهم الأول مع زوجته على أن تتردد على المجني عليها بمنزلها بداعي مساعدتها، وإخبارها بأن زوجها يعمل لدي طبيب يمكنه علاجها من الآلام بقدمها.





وأضاف المتهمان، أن المتهمة الثانية، توجهت إلى منزل المجنى عليها، ثم تبعها زوجها المتهم الأول، وأثناء ذلك باغتها بالضرب على رأسها بقطعة حديدية، ما أدى إلى سقوطها أرضًا، وعند محاولتها الاستغاثة كتم أنفاسها، وقامت المتهمة الثانية بشل حركتها، فأوديا بحياتها، وقاما بالاستيلاء على ٢ غويشة ذهبية وعُقد ذهبى ومبلغ 70 جنيها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.