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أخبار العالم

بإجمالي 105.477 حالة.. قطر تسجل 494 إصابة جديدة بـ كورونا

الخميس 16/يوليه/2020 - 03:47 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
سجلت قطر اليوم، الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.


ووفقا لوكالة الأنباء القطرية، أعلنت وزارة الصحة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 494 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 105,477 حالة.


وأضافت الصحة القطرية أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 152 وفاة، منذ تفشي الجائحة في البلاد.


وأوضحت الوزارة القطرية أن عدد المتعافين من فيروس كورونا ارتفع إلى  102168حالة، بعد شفاء 531  حالات جديدة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.


وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تم إدخالها المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 45 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج حاليا في المستشفيات إلى 564 حالة، بينما يرقد في العناية المركزة 135 حالة.
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