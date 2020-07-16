AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مشايخ وأعيان القبائل الليبية يفوضون السيسى للتدخل لحماية سيادة أراضيهم

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:18 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد المنعم
اعرب مشايخ واعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكل ربوع البلاد، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية واتخاذ الاجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر ومواجهة التحديات المشتركة وذلك ترسيخا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ علي وحدة وسلامة اراضي بلاده.

جاء ذلك خلال لقائهم  الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم .

وقال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى  اكد خلال اللقاء الذي عقد تحت شعار "مصر وليبيا .. شعب واحد ... مصير واحد" ان الهدف الاساسي للجهود المصرية علي كل المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الارادة الحرة للشعب الليبي من اجل مستقبل افضل لبلاده وللأجيال القادمة من ابنائه، وإن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا الا ان مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أية تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي ليس المصري والليبي فقط وإنما العربي والإقليمي والدولي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجفرة وسرت والحلم العثماني .. لماذ حذر السيسي ميليشيات أردوغان الاقتراب منها وتهديده بالتدخل المصري المباشر لحمايتها

لإنهاء الاحتلال التركي وهزيمة المحتل.. برلمان ومشايخ وجيش ليبيا يطالبون مصر ويمنحون جيشها حق التدخل.. الإمارات تحذر حكومة الوفاق وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار

القبائل الليبية في القاهرة لتأييد تدخل الجيش المصري لحماية الأمن القومي

مجلس قبائل ليبيا يدعو مصر لوقف العدوان التركي ويطالب بتدريب وتسليح شبابهم

مصر وليبيا.. شعب واحد ومصير واحد.. السيسي يلتقي مشايخ وأعيان القبائل الليبية

السيسي للقبائل الليبية: مصر تهدف لتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي

ترشيحاتنا

بعد خطوبة أمينة خليل.. نجوم أعلنوا ارتباطهم في 2020

لن تتوقع.. 2000 جنيه سعر فستان أمينة خليل في حفل خطوبتها.. صور

إلكتروني بنظام الكتاب المفتوح.. وزير التعليم يكشف ملامح امتحان الثانوية العامة للعام المقبل 2020-2021

الكرملين يرد على مشاركة الجيش الروسي في العمليات العسكرية بليبيا

السيسي للقبائل الليبية: مصر تهدف لتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي

بعد إعلان خطوبتها.. الجمهور يطارد أمينة خليل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يدمر الكلى.. كوارث صحية تنتج عند تناول الصودا الدايت

بإطلالة رياضية.. ياسمين صبرى تستعرض جمالها على إنستجرام | شاهد

بـ 23 ألف دولار أمريكي.. حلا الترك تتلقى سيارة هدية من جدتها