مشايخ وأعيان القبائل الليبية يفوضون السيسى للتدخل لحماية سيادة أراضيهم

اعرب مشايخ واعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكل ربوع البلاد، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية واتخاذ الاجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر ومواجهة التحديات المشتركة وذلك ترسيخا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ علي وحدة وسلامة اراضي بلاده.





جاء ذلك خلال لقائهم الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم .



