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محافظات

ننشر أسماء المرشحين لخوض الاختبارات النهائية بمدارس تمريض الوادي الجديد

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:10 م
ممرضة - ارشيفية
ممرضة - ارشيفية
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منصور ابوالعلمين
أعلنت مديرية الشئون الصحية في الوادي الجديد اليوم الخميس، أسماء المرشحين لخوض الاختبارات النهائية بمدارس التمريض للعام الجديد 2020/ 2021.


وأعلن وكيل وزارة الصحة في الوادي الجديد الدكتور أحمد محروس، عن بدء الاختبارات يوم 12 أغسطس المقبل لطلبة التمريض بمركز باريس و15 من نفس الشهر لمركز الخارجة والثلاثاء 18 أغسطس المقبل لمركز الداخلة و19 من نفس الشهر لمركز بلاط.

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وأوضح محروس، أن درجات الحد الأدنى للقبول بمدارس التمريض كالتالي:

الخارجة... إناث 278 درجة... ذكور 276 درجة
الداخلة... إناث 276.5 درجة... ذكور 275 درجة
بلاط.... إناث 266.5 درجة... ذكور 268.5 درجة
الفرافرة.... إناث 275 درجة... ذكور 271.5 درجة
باريس... إناث 276.5 درجة... ذكور 274.5 درجة
ننشر أسماء المرشحين لخوض الاختبارات النهائية بمدارس تمريض الوادي الجديد
ننشر أسماء المرشحين لخوض الاختبارات النهائية بمدارس تمريض الوادي الجديد
ننشر أسماء المرشحين لخوض الاختبارات النهائية بمدارس تمريض الوادي الجديد
ننشر أسماء المرشحين لخوض الاختبارات النهائية بمدارس تمريض الوادي الجديد
ننشر أسماء المرشحين لخوض الاختبارات النهائية بمدارس تمريض الوادي الجديد
ننشر أسماء المرشحين لخوض الاختبارات النهائية بمدارس تمريض الوادي الجديد
ننشر أسماء المرشحين لخوض الاختبارات النهائية بمدارس تمريض الوادي الجديد
ننشر أسماء المرشحين لخوض الاختبارات النهائية بمدارس تمريض الوادي الجديد
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