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فن

رحمة حسن تغني "تسلمي يا مصر".. شاهد

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:39 م
رحمة حسن
رحمة حسن
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة رحمة حسن جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت رحمة حسن بالفيديو وهي تغني أغنية " تسلمي يا مصر" وعلقت قائلة " انا مهوسة بالاغنية دي من الصبح بحب كل حاجه قديمة من النوع ده".

وشاركت رحمة حسن مؤخرا في بطولة مسلسل سابع جار مع عدد من نجوم الفن.



مسلسل "سابع جار وهو من بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏هبة يسر.
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