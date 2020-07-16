رحمة حسن تغني "تسلمي يا مصر".. شاهد

شاركت الفنانة رحمة حسن جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت رحمة حسن بالفيديو وهي تغني أغنية " تسلمي يا مصر" وعلقت قائلة " انا مهوسة بالاغنية دي من الصبح بحب كل حاجه قديمة من النوع ده".





وشاركت رحمة حسن مؤخرا في بطولة مسلسل سابع جار مع عدد من نجوم الفن.











