بسبب قصة حب .. فلاح ونجلاه يقتلان رجل دين ويمزقان جسده بالمنيا

تمكن ضباط مديرية أمن المنيا من كشف لغز العثور على جثة رجل دين منكل بجثته وملقيا بترعة السبخة بأبوقرقاص جنوب المحافظة حيث تبين أن الإنتقام الدافع الرئيسي وراء الحادث.









تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية تغيب الشيخ جمال حمدي مقيم بعزبة جوارجي وبعد عدة أيام من اختفائه عثر على أشلاء من جثته ملقاة علي حافة ترعة سري باشا.













وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية والعقيد وليد الشرقاوي والرائد محمد بكر رئيس مباحث ابوقرقاص والنقباء إسلام زين ومحمد زيدان ومحمد عبد العظيم ومحمد إسماعيل والملازم اول مروان نصر.









توصل الضباط إلى قيام تشكيل عصابي مكون من فلاح يدعي على. ا لمتهم الرئيسي مطلوب ضبطه واحضاره في 3 جنايات ونجليه ش. م الاول هارب من 3 جرائم قتل واستعراض قوة و7 اشخاص آخرين قاموا بقطع الطريق علي الشيخ أثناء ذهابه إلى العزاء خارج القرية واقتادوه الي أرض زراعية يمتلكونها وقيدوه وخنقوه ثم انهالوا عليه بالأسلحة البيضاء حتي مزقوا جسده لأشلاء ثم ألقوا ببعض أجزاء منه (القدم والذراع ) في ترعة سري باشا علي أطراف قرية جوررجي مسقط رأس الشيخ.



