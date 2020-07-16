AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: تركيا أقحمت نفسها في ليبيا وتعد لهجوم على سرت

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:10 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أكد الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن سياسة الولايات المتحدة في ليبيا لم تتغير، حيث أنها تعارض كل التدخلات. 

وقالت الخارجية الأمريكية لقناة العربية السعودية إن تركيا أقحمت نفسها في ليبيا وتعد الآن لهجوم على سرت. 

وأضاف: "طلبنا من الجميع في ليبيا ضرورة وقف تأجيج الصراع". 

وفي نفس السياق، تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، حيث تناول الاتصال بحث مجالات التعاون الثنائي ومناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المُشترك.

وصرح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال تضمن تأكيد الجانبين على التضامن والدعم المتبادل بين مصر والسعودية في مواجهة كل ما يُهدد أمنهما واستقرارهما وما يواجههما من تحديات. 

وشدّد الوزيران على أن التحديات الجسام التي تواجه المنطقة تستوجب بالفعل مزيدًا من مواصلة التنسيق بين البلدين الشقيقين، لا سيما في مواجهة التهديدات الناجمة عن التواجد والتدخل الأجنبي في شئون عدد من الدول العربية الشقيقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

واشنطن تدعو الجهات الخارجية إلى التوقف عن تأجيج الصراع في ليبيا

تطور خطير.. فرنسا تستعد للرد على انتهاكات تركيا ضدها

نحتاج لـ الجيش المصري أمام المحتل التركي.. إشادة ليبية بـ خطاب الرئيس السيسي

مصر تقول كلمتها والعالم يستجيب..ترحيب دولي كبير بموقف السيسي في ليبيا أمام الغزو التركي

الحدث: تركيا تمهد لعملية عسكرية كبرى في اتجاه سرت الليبية

مطامع تركيا لن تتوقف.. المسماري يقدم التحية لمصر بعد موقفها بشأن ليبيا

ترشيحاتنا

السيسي للقبائل الليبية: سندخل بلادكم بناء على طلب منكم وسنخرج بأمر منكم

ممنوع الإعلان.. أول تعليق من وزير التموين عن أزمة الزمالك ولقب نادي القرن

الخارجية الأمريكية: تركيا أقحمت نفسها في ليبيا وتعد لهجوم على سرت

لن تتوقع.. 2000 جنيه سعر فستان أمينة خليل في حفل خطوبتها.. صور

دب يقتحم منزلا ويصيب مالكه بجروح خطيرة أثناء محاولته حماية عائلته .. تفاصيل

بعد خطوبة أمينة خليل.. نجوم أعلنوا ارتباطهم في 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد غير متوقعة لـ ملح البحر على الصحة.. تعرف عليها

بـ مليوني جنيه..الرقابة الادارية: ضبط 35 ألف امبول تخدير منتهي الصلاحية قبل بيعها سوق سوداء.. صور

الحصانة غير دائمة.. هل يصاب الإنسان بكورونا مرتين؟