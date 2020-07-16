الخارجية الأمريكية: تركيا أقحمت نفسها في ليبيا وتعد لهجوم على سرت

أكد الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن سياسة الولايات المتحدة في ليبيا لم تتغير، حيث أنها تعارض كل التدخلات.





وقالت الخارجية الأمريكية لقناة العربية السعودية إن تركيا أقحمت نفسها في ليبيا وتعد الآن لهجوم على سرت.





وأضاف: "طلبنا من الجميع في ليبيا ضرورة وقف تأجيج الصراع".





وفي نفس السياق، تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، حيث تناول الاتصال بحث مجالات التعاون الثنائي ومناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المُشترك.





وصرح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال تضمن تأكيد الجانبين على التضامن والدعم المتبادل بين مصر والسعودية في مواجهة كل ما يُهدد أمنهما واستقرارهما وما يواجههما من تحديات.





وشدّد الوزيران على أن التحديات الجسام التي تواجه المنطقة تستوجب بالفعل مزيدًا من مواصلة التنسيق بين البلدين الشقيقين، لا سيما في مواجهة التهديدات الناجمة عن التواجد والتدخل الأجنبي في شئون عدد من الدول العربية الشقيقة.