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اقتصاد

الإسكان: العمل مستمر بـ العاصمة الإدارية الجديدة.. والبرج الأيقونى يتجاوز ارتفاع برج القاهرة

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:20 م
صدى البلد
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محمد صبيح
تستمر وزارة الإسكان فى تنفيذ المشروعات التى تتولاها بالعاصمة الإدارية الجديدة بمعدلات مرتفعة، على الرغم من قرار الدولة بتأجيل انتقال الوزارات والهيئات لممارسة عملها من مقرها الجديد بالحى الحكومى فى العاصمة الإدارية لمدة عام.


وذلك على الرغم من ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى أن الوزارة استفادت من أوقات الحظر خلال الفترة الماضية فى استكمال عدة مشروعات هامة، على رأسها نسبة كبيرة من حي المال والأعمال الذي تتولاه شركة "سيسك" الصينية.

وقال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة لم تتوقف عن استكمال أى مشروع من مشروعاتها القومية مثل العاصمة الجديدة وباقي مدن الجيل الرابع، بالرغم من كافة الصعوبات التى واجهناها الفترة الماضية، على العكس بالتعاون مع الشركات المنفذة للمشروعات تم تحقيق قواعد التباعد الاجتماعى وتوفير آلية عمل تحفظ سلامة العاملين بالمواقع وكذا تتضمن استمرارية العمل بشكل مناسب.

وأضاف عباس لـــ"صدى البلد" أن ارتفاع البرج الأيقونى فى منطقة المال والأعمال بالعاصمة، تجاوز ارتفاع برج القاهرة، وكذا تسير معدلات العمل بأول 1000 فدان تمثل المرحلة الأولى من مشروع النهر الأخضر بشكل جيد.

وقال عباس، إن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وأكد المهندس عمرو خطاب، رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية  الجديدة، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم.

وتواصل وزارة الإسكان أعمال توصيل وتشغيل المرافق للحى الحكومى بالعاصمة، والحى السكنى الأول "كابيتال ريزيدنس" أو R3.

وتم الانتهاء من تنفيذ 6068 وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 13260 وحدة سكنية بمساحات متنوعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم الانتهاء من تنفيذ 178 فيلا، وجارٍ تنفيذ 774 فيلا، وجارٍ تنفيذ 2920 وحدة بالإسكان المختلط.
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