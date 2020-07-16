إيران على صفيح ساخن.. رفع درجة الاستعداد وتحذيرات للطيران

كشفت تقارير مخابراتية دولية، اليوم الخميس، عن وضع إيران لأنظمة الدفاع الجوي على درجة الاستعداد القصوى، تحسبا لأي هجوم محتمل.





فيما نقلت وكالة بلومبرج الأمريكية تحذيرات شركات أوروبية للطيران من التحليق فوق الأراضي الإيرانية.





ومن ناحية أخرى، قالت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، إن قوات الأمن الإيراني استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين المعارضين للحكومة في مدينة بهبهان غرب البلاد.





ووفقا لشهود عيان فإن اشتباكات اندلعت في المدينة بين قوات الأمن والمتظاهرين، مشيرة إلى أن هذه التطورات تأتي على خلفية أنباء عن انتشار أمني مكثف في العاصمة طهران وعدة مدن إيرانية أخرى.





وذكرت أن قوات الأمن الإيرانية انتشرت في عدد من المدن تحسبا لقيام أي تظاهرات.