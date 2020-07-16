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رياضة

سنخرج أمام نابولي في دوري الأبطال.. تصريح غاضب من ميسي بعد خسارة الدوري الإسباني

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:56 م
صدى البلد
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أحمد هاني

توج فريق ريال مدريد، بلقب الدوري الإسباني الموسم الحالى 2019 /2020، للمرة الـ34 فى تاريخه، بعد فوزه على ضيفه فريق فياريال، بهدفين مقابل هدف على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو"، ضمن منافسات الجولة الـ37، من الدوري الإسباني "الليجا".



وقال ميسي، في تصريحات صحفية: "إذا استمررنا بنفس المستوى، سنخسر مباراة نابولي في دوري الأبطال أيضًا".


وأضاف: "قلت سابقا إن اللعب بهذه الطريقة لن يكون كافيًا للمنافسة في دوري أبطال أوروبا، وحتى لقب الليجا خسرناه".


وتابع: "ريال مدريد فعل ما عليه ولم يخسر أي مباراة بعد التوقف. إنهم استحقوا الفوز باللقب".


وواصل: "الجماهير من حقها أن تطالب بتحقيق الألقاب، وخاصة الفوز بدوري أبطال أوروبا، لأننا وعدنا بذلك قبل أن نخرج أمام روما ثم ليفربول في آخر عامين".


وأردف: "منذ شهر يناير وكل شيء يحدث بالنادي غريب وسيئ، حيث خسرنا الكثير من النقاط ومباراة اليوم هي ملخص لهذا الموسم".


بهذه النتيجة عزز ريال مدريد، صدراته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 86 نقطة، متفوقا بفارق 6 نقاط، عن الغريم التقليدى برشلونة، الوصيف برصيد 80 نقطة، بعد تعادله مع أوساسونا، بنتيجة 1 – 1.

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