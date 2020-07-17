إصابات كورونا في البرازيل تتجاوز 2 مليون شخص

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الجمعة، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد تجاوز عتبة المليوني شخص.
وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.
ويواجه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي قلل في بداية انتشار الوباء من خطورة الفيروس وأعلن مؤخرا إصابته بالمرض، انتقادات داخل البلاد بسبب أسلوب تعامله مع الجائحة وسط مخاوف منظمة الصحة العالمية من نطاق انتشار المرض في البرازيل وأمريكا اللاتينية بشكل عام.