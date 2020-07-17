تعرف على فوائد تناول اللب الأبيض يوميا

نعلم جميعًا أهمية اتخاذ خيارات صحية ، ولكن نظرًا لحياتنا التي تسير بخطى سريعة ، فقد اتخذنا جميعًا اختصارات غير صحية في مرحلة ما. ومع ذلك ، لا يفوت الأوان أبدًا ويمكنك دائمًا التبديل إلى بدائل صحية وبذور اليقطين رائعة للبدء معبأة بسلامة الصحة ، تعتبر البذور الخضراء أيضًا خيارًا رائعًا للوجبات الخفيفة للحفاظ على آلام الجوع في منتصف النهار.





يمكن ان تتعرف على سبب إضافة بذور اليقطين إلى نظامك الغذائي.





بذور اليقطين هي واحدة من أفضل مصادر الأحماض الدهنية أوميجا 3 ،والمعروف عنه اللب الابيض وهي الدهون الأساسية التي يحتاجها الجسم. ومع ذلك ، لا يمكن لجسمنا إنتاجه بمفرده ، ولهذا ينصح المرء بتناول الأطعمة التي تساعد في تلبية متطلبات الجسم. حفنة من بذور اليقطين كل يوم يمكن أن تخدم هذا الغرض. ليس ذلك فحسب ، بصرف النظر عن صيانة الخلايا ، فإن أحماض أوميجا 3 الدهنية معروفة أيضًا بتحسين صحة القلب وتقليل الالتهاب ومنع السمنة.





يساعد في توفير جرعة كافية من الألياف





بذور اليقطين هي مصدر كبير للألياف الغذائية. يقول دوللي كومار ، مؤسس ومدير شركة Gaia ، "100 جرام فقط من بذور اليقطين يمكن أن يمنحك حوالي 18 جرامًا من الألياف الغذائية ، وهو ما يمثل 72 في المائة من الاحتياجات اليومية للشخص العادي. "





وتضيف: "إن القولون لدينا يضم ما يقرب من 100 تريليون من بكتيريا الأمعاء ، سواء كانت جيدة أو سيئة. توفر الألياف الطعام للبكتيريا الجيدة ، وتحافظ على التوازن الميكروبي في أمعائنا وتساعد على الهضم. كما أنه يساعد على منع الأمراض المزمنة. "









ينظم الكوليسترول





يتم إنتاج الكوليسترول ، وهو من نوعين ، الكولسترول الجيد أو البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) والكوليسترول السيئ أو البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ، عن طريق الكبد. يشارك كومار أن “LDL يتراكم في جدران الشرايين لدينا ، مما يؤدي إلى انسداد يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية. بينما يعمل HDL كطاقم صيانة لجدران الشرايين ؛ إزالة الكولسترول السيئ وإعادة تدويره. " تعتبر بذور اليقطين طريقة رائعة للحفاظ على توازن الكوليسترول في أجسامنا.









غني بمضادات الأكسدة





"بذور اليقطين غنية بمضادات الأكسدة بسبب محتواها من PUFA ومضادات الأكسدة المحبة للدهون. تعمل مضادات الأكسدة على إزالة النفايات غير المرغوب فيها المعروفة باسم الجذور الحرة. هذه هي جزيئات ذات إلكترونات غير مزوّدة. تؤثر الجذور الحرة على بروتينات الخلية والحمض النووي وأغشية الخلايا بسرقة إلكتروناتها من خلال عملية تسمى الأكسدة.





لذا ، لا يمكنك أن تفوتك هذه الأطعمة الرائعة التي تحتوي على سعرات حرارية قليلة ومعبأة بالعناصر الغذائية. يمكن لهذه البذور اللذيذة أن تضيف بعض السلطة إلى السلطات والحساء أيضًا. مهما كانت الطريقة التي تختارها بها ، فإن إضافتها دائمًا فكرة جيدة