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فن

محمد رمضان يستقبل حكم حبسه في الساحل الشمالي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:26 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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شروق ابراهيم
استقبل الفنان محمد رمضان خبر حكم الحبس عليه عاما بتهمة سب الطيار أشرف ابو اليسر أثناء تواجده في الساحل الشمالي حيث يقضي إجازة الصيف مع عائلته.

وقضت محكمة جنح الدقي، بحبس محمد رمضان سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيء إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".


كان المحامي مجدي حلمي، أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.
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