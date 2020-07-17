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فن

بـ قبعة أنيقة.. سارة الشامي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:31 ص
سارة الشامي
سارة الشامي
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محمد بدران
نشرت الفنانة سارة الشامى جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع إنستجرام.

وظهرت سارة الشامى، وهي ترتدي سترة جينز وقبعة انيقة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها، وعلقت سارة الشامي على صورتها ببعض الكلمات، وقالت"الحياة بالالوان"

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة الشامى فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، ووضعت الأى لاينر والماسكرا لتبرز جمال عينيها ولونها.

وتركت سارة الشامي شعرها البني الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

يذكر أن أحدث أعمال ساره الشامي  مسلسل "فرصة ثانية"  بطولة كل من ياسمين صبري، هبة مجدي ، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر.


المسلسل من اخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي


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Life in colors 🌾

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