وسائل الإعلام الروسية تزف بشرى سارة.. أول لقاح لـ كورونا يحصل على موافقة دولية قريبًا

زفت وسائل الإعلام الروسية اليوم الجمعة، بشرى سارة، عن حصول أول لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 على موافقة دولية قريبًا.



وقال مسؤول روسي بارز إن موسكو تسعى لإنتاج 30 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا خلال العام الجاري، مؤكدًا أنه قد يكون أول لقاح يحصل على موافقة دولية.



وأكد رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر "كيريل دميترييف" أن هناك شعور عام بأن موسكو تحتاج إلى تطعيم ما بين 40 و50 مليون شخص.



وأوضح المسؤول الروسي أن بلاده ستكون في وضع جيد، حال إنتاج 30 مليون جرعة محلية هذا العام، متوقعا أن تنتهي عملية التطعيم العام المقبل.



وانتهت روسيا هذا الأسبوع من المرحلة الثانية من التجارب السريرية من لقاحها المرتقب، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة في أغسطس المقبل.



وقال "كيريل دميترييف" إن هناك آمالا كبيرة معلقة على اللقاح الواعد، مؤكدا أنه سيثبت نجاحه ضد كورونا.

